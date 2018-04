Castro Reynoso dialogó con ciudadanos de San Juanito y Etzatlán

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, acudió al municipio de San Juanito Escobedo, donde se reunió con ciudadanos y firmó compromisos de campaña.

Se comprometió a realizar la ampliación del programa de transporte escolar gratuito, a construir una casa del adulto mayor, un centro de atención múltiple y nuevos espacios de cultura y deportivos, pero también rehabilitar los existentes.

Castro Reynoso escuchó algunas de las demandas de los habitantes y refirió que en su administración, los temas prioritarios serán la educación, la salud, el campo y la seguridad, principalmente.

Los grupos poblacionales más importantes de su gobierno serán los grupos de niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y trabajadores del campo.

Otro de los compromisos lo hizo directamente con el ciudadano Alberto Flores Ramírez, a quien le anunció que realizará la construcción de un espacio en el club El Colonial, con el que se impulsará al deporte y a las ligas de futbol.

El candidato acudió también al municipio de Etzatlán, donde se reunió con las estructuras de la Unidad Revolucionaria de 14 municipios de la Región Valles, además de platicar con ciudadanos y comerciantes.

Habló de su propuesta de cultura de paz, para terminar con la violencia en contra de las mujeres, y del abordaje que pretende implementar para tratar a las personas con adicciones, además de su proyecto educativo con el el que se reforzarán la cobertura y calidad para todos los niveles, con beneficio para todos los grupos de población, desde niños de preescolar hasta personas de la tercera edad.

“Hay que trabajar fuerte y potente, hay que trabajar duro para que nuestros niños, jóvenes y adolescentes tengan más y, mejores herramientas para que puedan enfrentarse a decisiones difíciles, en donde ellos deben decir no a na droga, no a la adicción, no a la violencia; sí a una cultura de paz, y sí a favor del respeto a las mujeres”.

JA