"Mi hijo de 8 años tiene COVID, se contagió en su escuela. La maestra salió positiva. Nos mandaron a hacer una prueba y salió positivo. Él tuvo fiebre de hasta 39 grados y se quejaba de un fuerte dolor de cabeza, gripe y tos. Nosotros ya estamos vacunados y realmente sólo sentimos dolor de cabeza", contó José Carlos, padre de Santiago.

Dijo que en la prima pública donde estudia su hijo, ubicada en la colonia San Andrés, ya había otros niños enfermos.

José Carlos, señala que él, su esposa y dos hijos más están también con síntomas como dolor de cabeza y malestar general, por lo que decidieron aislarse. En su caso, es la segunda vez que padece COVID, la primera lo dejó con fibrosis pulmonar. Ahora todos están vacunados menos su hijo Santiago.

En un sondeo realizado por este medio de comunicación, padres de familia de al menos 100 menores de edad compartieron que sus hijos se han contagiado en Jalisco y que los síntomas han sido principalmente fiebre alta, tos y dolor de cabeza que persisten entre dos y cinco días. Algunos otros presentan vómitos y diarrea u otros síntomas.

Sin embargo, padres y madres lamentaron que el virus haya agarrado sin vacuna a los más pequeños de la casa y solicitaron al Gobierno federal que ya se incluya a los niños en el esquema de vacunación.

Yaz Azarabeth, mamá de Dani de sólo 7 años de edad, compartió en entrevista que su hijo tuvo dolor de cabeza, dolor de cuerpo y ojos llorosos el jueves pasado. También se infectaron ella y su esposo.

“Se me hace injusto que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) diga que no es necesaria la vacuna para los niños porque al final de cuenta él no decide, sino nosotros como padres podemos decir si queremos o no vacunarlos, creo que sí es muy necesario. Si estuviera la vacuna disponible yo ya se la hubiera puesto a mi hijo”.

Dijo que ella sabe de personas que tuvieron los medios y la posibilidad de vacunar a sus niños en el extranjero. “Nosotros nos vamos a quedar esperándola”.

Sobre la cancelación de clases presenciales en los grupos de educación básica donde haya dos o más contagiados, opinó que a su parecer llegó “muy tarde” la decisión porque dijo que ya sabía de dos casos de compañeros con la enfermedad en el salón de su hijo.

El Plan Nacional de Vacunación aún no contempla a todos los menores en las dosis contra COVID, a pesar de que ya está avalada por la autoridad federal la vacuna Pfizer para los niños. Además, la Organización Mundial de la Salud recomienda ampliar la inmunización para las niñas y los niños de 5 a 11 años.

Palacios Isita contó que su hijo de 10 años se enfermó y tuvo "mucha gripe y dolor de cabeza, vómito 2 días. Toda la familia se enfermó, pero todos vacunados menos él gracias al señor Presidente y al subsecretario de Salud que dice que los niños no se enferman".