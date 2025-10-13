Morena Jalisco respalda Reforma Judicial

La presidenta estatal de Morena, Erika Pérez García, expresó su respaldo a la propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por los grupos parlamentarios de oposición en el Congreso de Jalisco, al afirmar que los acuerdos para su aprobación deben construirse en el ámbito legislativo y no desde Casa Jalisco.

Pérez García aseguró que la iniciativa ha sido ampliamente debatida y está lista para someterse a votación, además recordó que el Grupo Parlamentario de Morena, junto con otras fuerzas políticas, ha impulsado una reforma cuyo objetivo es restablecer la independencia, transparencia y confianza del sistema judicial jalisciense.

“Esta reforma le pertenece al pueblo, su objetivo es que las y los jueces sean elegidos con criterios de mérito, capacidad y honestidad, no por cuotas ni compadrazgos.”, subrayó la dirigente.

Te recomendamos: Comienza en Jalisco la Campaña Nacional de Vacunación de invierno

La líder morenista criticó que el sistema judicial de Jalisco haya permanecido, durante años, bajo el control de intereses partidistas, particularmente señaló a Movimiento Ciudadano, al que acusó de obstaculizar la reforma y de priorizar sus privilegios por encima del fortalecimiento de la justicia.

“En Morena no tenemos miedo de construir, y por ello, hemos unificado fuerzas con las diferentes corrientes políticas que comparten esta visión, porque entendemos que la política se trata de sumar, de dialogar y de transformar juntos, no de destruir ni dividir. Cuando se trata de hacer justicia y acabar con la corrupción, las coincidencias valen más que las diferencias” sostuvo.

Pérez García lamentó que algunos legisladores “hayan traicionado la confianza ciudadana” al abandonar el proyecto de transformación y respaldar a quienes buscan frenar el cambio.

Asimismo, calificó de incongruentes a los diputados de MC que, mientras presumen transparencia, se niegan a ceder el control político del Poder Judicial. Adelantó su voto a favor de la reforma y advirtió que cada legislador deberá decidir “de qué lado está: del lado del pueblo o del lado de los privilegios”.

Por su parte, el presidente del Consejo Político Estatal de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, criticó las declaraciones del Cardenal Francisco Robles Ortega durante la Romería y consideró que el debate sobre la reforma corresponde exclusivamente al Congreso local.

“Es una tarea del Congreso local resolver la votación de la reforma, respetuosamente para mi paisano que salió a pedir diálogo y nos solo él, curiosamente la Coparmex sale a decir que no se politice la reforma, cuando 15 días pedían darle prisa a la reforma".

Lomelí acusó al gobernador de Jalisco de “activar a sus voceros para ganar tiempo y desarticular la reforma” y cuestionó la participación del clero en el debate público.

“Yo nunca había visto a un cardenal opinar sobre la reforma al Poder Judicial. Ya vimos cómo se comportaron algunas cámaras, Coparmex hace el ridículo pidiendo que no se violenten los procesos y decirle al Gobernador que tenga muy claro que hay una separación de poderes. Tuvo la oportunidad de hacer su cabildeo político, dejó evidencia que hay un distanciamiento y un descuido con los grupos de poder en el estado y lo invito a que abra los sentidos”, concluyó.

Lee también: Estas rutas de camiones presentan retrasos en sus derroteros HOY en la ZMG

Carlos Lomelí gestiona apoyo federal y llama a la solidaridad tras inundaciones en Puerto Vallarta

Tras las intensas lluvias registradas en la región costera de Jalisco, especialmente en el municipio de Puerto Vallarta, el senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, informó que mantiene comunicación con diversas dependencias federales para garantizar que los recursos y apoyos lleguen a las personas afectadas por las recientes inundaciones.

En conferencia de prensa, el legislador de Morena recordó que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ya no existe, pero precisó que el Gobierno de México cuenta con una partida de 19 mil millones de pesos destinada a emergencias, la cual podría aplicarse en coordinación con las autoridades correspondientes para atender la situación en Jalisco.

“Desde que esto inició nos pusimos en contacto con la Marina, las fuerzas armadas y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Estoy haciendo todo lo necesario para que la ayuda federal llegue de inmediato a Vallarta. Hemos estado haciendo llamadas, vamos a gestionar, coordinar, levantar la voz para que llegue lo que se necesita”, expresó el senador.

Lomelí Bolaños también solicitó a Érika Pérez García, habilitar un centro de acopio en la sede del partido con el fin de reunir alimentos no perecederos, artículos de higiene, agua y productos de primera necesidad para los damnificados.

“Esta acción solidaria busca apoyar a las familias que hoy enfrentan momentos de gran dificultad y contribuir a la reconstrucción del tejido social", añadió.

El senador hizo un llamado a militantes, simpatizantes, empresarios y a la ciudadanía en general para sumarse a esta iniciativa solidaria, destacando que “más allá de las diferencias, Jalisco nos convoca a la unidad” y que la fortaleza social radica en la solidaridad y el compromiso colectivo.

Asimismo, anunció la suspensión de su informe legislativo, que estaba programado para realizarse en Puerto Vallarta el próximo fin de semana, y adelantó que los recursos destinados al evento serán utilizados para la compra de víveres en apoyo a los afectados.

Finalmente, Lomelí Bolaños reconoció la acción coordinada del Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien —en conjunto con autoridades locales y las Fuerzas Armadas— activó de inmediato los mecanismos de atención y protección civil para salvaguardar la vida de la población.

NA