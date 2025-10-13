Con la meta de aplicar hasta un millón 419 mil 285 de dosis de vacunas contra la Influenza, y 370 mil contra Covid-19, esta tarde arrancó en Jalisco la Campaña de Vacunación Nacional temporada invernal, que se llevará a cabo del 13 de octubre al 3 de abril de 2026, dirigida principalmente a personas de grupos vulnerables.

La población objetivo para recibir vacuna contra influenza son niñas y niños de seis meses hasta cuatro años, adultos de 60 años y más, mujeres gestantes, personal de salud y personas de cinco a 59 años con comorbilidades (diabetes, obesidad mórbida, EPOC, asma, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, inmunosupresión, cáncer, VIH/SIDA, entre otras). En tanto, para Covid-19 –bajo un esquema de dosis única o refuerzo- son aquellos a partir de seis meses y que no hayan recibido ninguna dosis (esquema primario), mujeres gestantes, adultos de 60 años y más, personas de salud y población de seis meses hasta 59 años con comorbilidades.

La campaña se realiza en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina, Servicios Médicos Municipales y los Organismos Públicos Descentralizado (OPD) y Servicios de Salud de Jalisco. Las dosis de vacunas estarán disponibles en todas las regiones sanitarias del estado, y se podrá acceder a ellas en los centros de salud más cercanos.

También estarán vacunas contra el neumococo para adultos mayores y personas de cualquier edad inmunosuprimida, además de que las dosis contra la influenza protegen contra cuatro cepas diferentes, destacó el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.

"Las vacunas son la herramienta de prevención más importante que se ha generado a lo largo de la historia, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las vacunas son más importantes que los antibióticos, son más importantes que prácticamente cualquier estrategia de prevención […].Que la población tenga la confianza de que estarán recibiendo los mejores biológicos que se aplican en todo el mundo", señaló.

Por su parte, la coordinadora general estratégica de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Andrea Blanco Calderón, resaltó la importancia de vacunarse, especialmente ante el riesgo de contagiar de alguna enfermedad a otras personas, o a un bebé recién nacido. "Es la responsabilidad de vacunarnos y vacunar a los que están en nuestra familia".

La presidenta del Sistema DIF Zapopan, Michelle Greicha Frangie, enfatizó que la prioridad en esta época invernal son las personas adultas mayores ante la baja en las temperaturas. Se recomienda la aplicación simultánea de las vacunas contra influenza y Covid-19, así como otros biológicos del programa permanente.

De acuerdo con datos del informe semanal de enfermedades respiratorias de la Secretaría de Salud federal, hasta el 10 de octubre pasado en Jalisco se habían registrado 158 casos positivos de Covid-19 y siete defunciones, así como 18 casos de influenza.

MF