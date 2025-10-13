Charros de Jalisco buscará frenar su racha negativa en juegos inaugurales de la LMP

Con la mira puesta en defender su corona de campeones, los Charros de Jalisco se preparan para iniciar una nueva travesía en la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). Sin embargo, más allá del optimismo que rodea al equipo, las estadísticas revelan una deuda pendiente, ya que los juegos inaugurales no han sido su mejor escenario.

Desde su irrupción en la competencia en 2014, los Charros han disputado once juegos inaugurales, con un balance que no favorece a su causa, puesto que sólo han conseguido tres victorias y, por el contrario, acumulan ocho derrotas, reflejando comienzos más que titubeantes.

Esta tendencia convierte al arranque de temporada en un verdadero reto para la novena tapatía, que a lo largo de una década ha mostrado solidez en fases avanzadas, incluyendo series por el título, pero los comienzos en el calendario regular se les sigue dificultando. Si bien las cifras generales no favorecen a Jalisco, los juegos inaugurales han dejado tanto momentos dolorosos como victorias memorables.

El recuerdo más amargo se remonta a la temporada 2020-2021, cuando los Sultanes de Monterrey se impusieron con autoridad por una abultada pizarra de 14-4, en una noche donde el pitcheo jalisciense simplemente no encontró la fórmula para contener a la ofensiva regiomontana.

En la otra cara de la moneda, el inicio más explosivo para los Charros ocurrió en la campaña 2016-2017, cuando protagonizaron una auténtica exhibición ofensiva ante los Tomateros de Culiacán, ganando por 18-9. Aquella jornada quedó grabada como su victoria más productiva en un juego inaugural, una muestra del potencial ofensivo que ha caracterizado a la escuadra jalisciense en sus mejores momentos.

Dentro de la historia reciente de los Charros, los Venados de Mazatlán han sido el oponente más común en duelos inaugurales. En total, ambas novenas se han enfrentado cinco veces en el arranque de temporada, siendo testigos de enfrentamientos cerrados, duelos de pitcheo y también marcadores abultados que han marcado el rumbo de cada campaña.

Para el inicio de temporada 2025-2026, el calendario de la LMP ha deparado un nuevo desafío para los Charros que se medirán ante los Águilas de Mexicali en su juego inaugural, donde buscarán comenzar con el pie derecho su defensa del campeonato obtenido la campaña anterior. Dicho encuentro se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre en el estadio El Nido de los Águilas a las 21:30 horas (tiempo del centro de México).

Charros de Jalisco en juegos inaugurales de la LMP

2014/15 | Charros de Jalisco 1 – 8 Águilas de Mexicali

2015/16 | Tomateros de Culiacán 2 – 0 Charros de Jalisco

2016/17 | Charros de Jalisco 18 – 9 Tomateros de Culiacán

• 2017/18 | Venados de Mazatlán 4 – 5 Charros de Jalisco

2018/19 | Charros de Jalisco 4 – 5 Venados de Mazatlán.

2019/20 | Charros de Jalisco 8 – 13 Yaquis de Obregón

2020/21| Sultanes de Monterrey 14 – 4 Charros de Jalisco

2021/22 | Charros de Jalisco 4 – 2 Sultanes de Monterrey

2022/23 | Charros de Jalisco 3 – 4 Venados de Mazatlán

2023/24 | Charros de Jalisco 3 – 5 Venados de Mazatlán

2024/25 | Charros de Jalisco 6 – 7 Venados de Mazatlán

SV