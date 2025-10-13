Lunes, 13 de Octubre 2025

Estas rutas de camiones presentan retrasos en sus derroteros HOY en la ZMG

¡Toma nota! El día de hoy algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman vialidades alternas en la ZMG

Por: Nancy Andrade Jáuregui

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 2:34 de esta tarde la Secretaría dio a conocer que la A05 vía 1 de  Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en sentido de Chulavista a Tren Sur, debido a tráfico cargado en la Avenida Concepción y 1 de Mayo.

Mientras que a las 3:40 de la tarde, la ruta C02 de Mi Macro Periférico tomará ruta alterna por la Avenida Inglaterra, en ambos sentidos con motivo de un percance vial en las calles 5 de Mayo y 20 de enero.

