La Secretaría de Transporte Jalisco informó que algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 2:34 de esta tarde la Secretaría dio a conocer que la A05 vía 1 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en sentido de Chulavista a Tren Sur, debido a tráfico cargado en la Avenida Concepción y 1 de Mayo.

Mientras que a las 3:40 de la tarde, la ruta C02 de Mi Macro Periférico tomará ruta alterna por la Avenida Inglaterra, en ambos sentidos con motivo de un percance vial en las calles 5 de Mayo y 20 de enero.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por lo que te recomendamos mantenerte informado.

ESPECIAL

