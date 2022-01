COVID en Jalisco: Suspenderán clases presenciales en grupos con más de tres alumnos contagiados

La coordinadora general Estratégica de Desarrollo Social del gobierno estatal, Anna Bárbara Casillas, señaló que parte del protocolo en las escuelas de educación básica tanto públicas como privadas apunta que se suspenderá la presencialidad en un salón de clases cuando tres alumnos estén contagiados por COVID-19.

También la funcionaria especificó que hasta el momento no han tenido suspensiones de grupos en las aulas.

“Mientras que no sea un brote que se determine ocasionado, se aplica protocolo, si son menos de tres casos por grupo no se suspende el grupo, si son más de tres por grupo se pueda valorar la suspensión de ese grupo. No tengo el dato, no tenemos grupos”, comentó la servidora pública.

Aproximadamente un millón 379 mil 998 alumnos de educación básica han regresado a clases, a 10 días de que comenzó la presencialidad en Jalisco.

Casillas señala que en las últimas estadísticas de la asistencia a la educación básica del total de la población estudiantil que es de un millón 660 mil 553, el aumento va arriba del 80 por ciento.

“El último reporte estaba entre 83% o 85% ha ido aumentado, era 78% en el primer día. Sí hemos tenido ausencias por decisión de los padres, incluso hay familias contagiadas, como hay algunos que tienen conocidos”, comentó la funcionaria.

A pesar de que este medio destacó que en la Entidad ha habido 362 contagios por SARS-CoV-2 en alumnos y mil 66 casos en docentes, la servidora pública señaló que la cifra no es de preocupación, y que han estado en comunicación constante con los directores de la escuela.

“Por el momento, no tenemos reportes importantes por supuesto que se han presentado incidencias, desde la Secretaría de Educación ha habido una constante comunicación con todos los directores de hecho ayer se tuvo con más de cuatro mil 200 directores para aclarar temas de protocolo y evitar que se aplique mal en decremento o en exceso de protocolo”, acotó.

