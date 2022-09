Alann Villalobos es uno de tantos ciclistas de Guadalajara que utilizó el nuevo carril exclusivo BusBici que inició operaciones formalmente este domingo sobre Avenida Hidalgo.

“Yo no lo había usado y ahorita que pasé por aquí me metí, se me hizo muy padre que estuviera libre el carril “, dijo.

El entrevistado explicó que normalmente usaba la ciclovía de Avenida La Paz y ahora usará más este carril.

“Creo que como todo debes estar al pendiente y tener mucha precaución y el hecho de que te den un espacio exclusivo para ti ya te da una mayor seguridad”, añadió.

Otros ciclistas destacaron la seguridad y amplitud que brinda el BusBici en todo el tramo comprendido entre Victoriano Salado Álvarez y Contreras Medellín.

“Me parece muy bien, el domingo pasado vine está muy accesible y tiene mucho espacio, casi no hay tráfico de camiones solamente los trolebuses”, dijo José Muñoz.

Carlos es un empleado de un negocio ubicado sobre la Avenida Hidalgo que usará el carril exclusivo BusBici para sus trayectos.

“Está cómodo porque no pasan los carros, además no está peligrando la gente porque pasan los carros o que vayamos a atropellar a una persona nosotros”, dijo quien siempre usa la patineta.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO

Vigilan inicio de operaciones

Trabajadores de Movilidad de Guadalajara informaron que habrá varios elementos para apercibir a los automovilistas sobre la forma correcta de dar vuelta a la derecha.

En el caso de las vueltas a la derecha, los conductores deberán hacerlo desde el carril contiguo, poner sus direccionales y dar preferencia al transporte público y las bicicletas. Sin embargo, como parte de una fase de prueba, esto se prohibirá en las intersecciones semaforizadas, pero con señalamientos.

Esta vía de la extrema derecha será sólo para unidades del transporte público, de emergencia y bicicletas.

Las multas por invadir el BusBici serán de hasta 19 mil 244 pesos.