El Gobierno de Jalisco informó que este jueves 9 de octubre se llevará a cabo una nueva jornada de entrega de tarjetas del programa “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte”, iniciativa que busca apoyar la economía de las y los jaliscienses al ofrecer transporte público gratuito a sectores vulnerables de la población.

El programa, implementado por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), tiene como objetivo facilitar la movilidad de estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, y familiares de personas desaparecidas mediante una tarjeta electrónica que cubre el costo total del pasaje en unidades del transporte público dentro del Área Metropolitana de Guadalajara y en diversos municipios del estado.

¿Dónde será la entrega de las nuevas tarjetas?

De acuerdo con información oficial, la entrega de este jueves se realizará en el Parque San Jacinto, en Guadalajara, con un horario de atención de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. La convocatoria está dirigida únicamente a las personas cuyo nombre aparece en el listado publicado por el Gobierno estatal, disponible en el portal oficial del programa.

Con esta jornada, las autoridades estiman alcanzar la meta de 15 mil tarjetas entregadas dentro de la segunda convocatoria 2025B, de un total proyectado de 50 mil apoyos. El Gobierno de Jalisco señaló que aún faltan por distribuir alrededor de 35 mil tarjetas, por lo que pidió paciencia a quienes aún no aparecen en los listados, asegurando que la entrega continuará en las próximas semanas.

El programa “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte” ha tenido un crecimiento sostenido desde su creación, y tan sólo en lo que va de 2025 se habrán entregado cerca de 100 mil nuevas tarjetas, de acuerdo con el reporte más reciente del Gobierno estatal.

TAMBIÉN LEE: MC busca equilibrio turístico con regulación de hospedaje digital en Jalisco

Las autoridades reiteraron la invitación a las personas beneficiarias a acudir puntualmente a la entrega con una identificación oficial vigente y seguir las indicaciones del personal en el módulo.

Este esfuerzo forma parte de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno de Jalisco para mejorar la calidad de vida y garantizar la movilidad de quienes más lo necesitan, reafirmando el compromiso de acercar oportunidades y servicios a toda la población del estado.

YC