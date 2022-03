Ciclistas y automovilistas vieron con buenos ojos que el carril de extrema derecha en Avenida Hidalgo sea exclusivo para que transiten los ciclistas y el trolebús, según lo planea el Ayuntamiento de Guadalajara en el proyecto Bus-Bici.

La obra de 3.7 kilómetros, desde caso Avenida López Mateos hasta el Mercado Corona, en el Centro tapatío, tendrá una inversión de 20 millones de pesos de recursos municipales este año.

Luis Guerrero, quien tiene un local de comida entre Hidalgo y Marsella, dijo que sería muy funcional el Bus-Bici porque ahí pasan mucho los ciclistas.

“En esta zona se mueven muchos en bicicleta y no creo que tengamos algún problema con el negocio. Creo que sí se puede adaptar, aquí entra la cultura vial del Trolebús o el Pretren que pasa por aquí. En cuestión los automovilistas, tienen que entender de no pasar por ahí, pueden convivir en armonía el camión y el ciclista, es cuestión de cultura”.

La idea es que compartan un carril los ciclistas y el Trolebús. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Alexéi Abarca, quien dijo ser 100% ciclista, destacó esta transformación vial, pues comentó que muchas personas que van al Centro y a Chapultepec se transportan en bicicleta. Consideró que sí funcionaría la convivencia del Trolebús y ciclistas.

“Me parece muy bien (el Bus-Bici) en lo particular me beneficia, es parte de las rutas en las que yo me muevo, pero siempre vamos a tener problemas con la gente que conduce. Si todos tenemos una cultura vial, se podrá llevar a cabo y estoy de acuerdo. Se tendría que tener un margen entre el trolebús y el ciclista para que no esté tan pegado. Los estudios tienen que ser exactos para que al final no haya quejas”

¿Qué dicen los automovilistas?

Los conductores entrevistados coincidieron en que habrá más tráfico, pero que se le debe dar prioridad a las personas que se trasladan en bici.

El automovilista Juan señaló que para que Guadalajara sea incluyente es importante tener espacios para los ciclistas, sin provocar congestionamientos viales en las horas pico.

“También hay que darle espacio a los ciclistas. Creo que si sería complicado por el tráfico aquí en Hidalgo, pero si se hace una excelente planeación se puede combinar, estaría bien”, acotó.

Antecedentes del proyecto

Este proyecto sería el primer Bus-Bici que operará en la ciudad, ya que no hay otro en ninguna parte de Jalisco por ahora.

El plan del Bus-Bici fue promovido desde junio de 2020 por el Gobierno municipal. En ese año colocaron un ligero balizamiento en el asfalto, el cual ya se borró, pero nunca instalaron separadores, boyas u otros elementos para confinar el carril debido a que no había recursos disponibles.