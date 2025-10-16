¿Necesitas una estancia agradable en Guadalajara? Puede que la opción de Airbnb salte como opción por encima de los hoteles. Este formato polémico ofrece una experiencia más cercana a la del ciudadano por ofrecer espacios más afines a lo casero o local.

A continuación te mostramos los mejores Airbnb en Guadalajara con las descripciones que han puesto sus usuarios para cada uno de los espacios.

Estos son los mejores Airbnb en Guadalajara según calificaciones de la plataforma

Mi pequeña y acogedora propiedad está ubicada en una de las colonias más tranquilas y seguras de Guadalajara donde podrás descansar cómodamente y además disfrutar de la vida al exterior, ya que alrededor de la zona en que se ubica , a unos cuantos pasos, encontrarás muchísimos restaurantes, cafetería, bares, antojitos, supermercados y todo lo que necesites para pasarla bien, así como gozar también de la vida cultural de la glorieta Chapalita.

Precio: $5,965 pesos por 5 noches

Ubicado en una de las zonas más bonitas de Guadalajara; en la Colonia Americana, a tan solo cuadras de Chapultepec y cercano al centro de Guadalajara. Disfruta un delicioso café en la terraza mientras ves el amanecer en tu rooftop exclusivo o relájate en un camastro mientras lees tu libro favorito con hermosísimas vistas de Guadalajara. Rodeado de tiendas, mercados, restaurantes y bares locales; descubrirás porqué Jalisco es conocido por su deliciosa comida y buen ambiente. Ideal para trabajo.

Precio: $10,232 por 5 noches

La propiedad está en la mejor zona de Guadalajara, a tan solo 5 minutos a pie del corredor Chapultepec, nombrada número uno por Time Out como el vecindario más cool del mundo! Rodeado de increíbles lugares para comer y una de las mejores vidas nocturnas del país.

Precio: $11,120 por 5 noches

