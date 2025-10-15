Fuga de agua provoca cierre vehicular en López Mateos a la altura de La Calma

Desde hace una hora aproximadamente, elementos de la Policía Vial Jalisco apoyan al tránsito creciente en la Glorieta La Calma luego de que personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua (Siapa) se encuentra realizando labores sobre una fuga de agua en el sitio.El corte a la circulación vehicular es parcial por el carril de extrema derecha de avenida de La Calma y el que se incorpora a la lateral de López Mateos. No obstante, dicho cierre vial provoca tráfico en la zona, por lo que se pide a la población circulante tomar tiempo de anticipación y considerar rutas alternas.En ese sentido, la Secretaría de Seguridad a través de la Comisaría Vial promueven utilizar las siguientes rutas alternas:Actualmente, las rutas de desvío son las siguientes:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB