Miércoles, 15 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Fuga de agua provoca cierre vehicular en López Mateos a la altura de La Calma

Personal del Siapa se encuentra atendiendo el incidente en la Glorieta de La Calma

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El corte a la circulación vehicular es parcial por el carril de extrema derecha. ESPECIAL / FACEBOOK Policía Vial Jalisco

El corte a la circulación vehicular es parcial por el carril de extrema derecha. ESPECIAL / FACEBOOK Policía Vial Jalisco

Desde hace una hora aproximadamente, elementos de la Policía Vial Jalisco apoyan al tránsito creciente en la Glorieta La Calma luego de que personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua (Siapa) se encuentra realizando labores sobre una fuga de agua en el sitio.

El corte a la circulación vehicular es parcial por el carril de extrema derecha de avenida de La Calma y el que se incorpora a la lateral de López Mateos. No obstante, dicho cierre vial provoca tráfico en la zona, por lo que se pide a la población circulante tomar tiempo de anticipación y considerar rutas alternas.

Lee: Reportan caída de Didi este miércoles 15 de octubre

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad a través de la Comisaría Vial promueven utilizar las siguientes rutas alternas:

  • Avenida Patria para agarrar avenida Mariano Otero
  • Avenida Mariano Otero
  • Avenida Galileo Galilei
  • Avenida Nicolás Copérnico para tomar avenida Mariano Otero o calle Carnero
  • Calle Carnero

Actualmente, las rutas de desvío son las siguientes:

  • Cruz del Sur para tomar Balanza
  • Calle Escorpión
  • Calle Andrómeda para incorporarse a avenida López Mateos
  • Avenida de la Calma
  • Avenida Patria

Te puede interesar: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Guadalajara: Profeco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones