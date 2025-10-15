Fuga de agua provoca cierre vehicular en López Mateos a la altura de La Calma

Desde hace una hora aproximadamente, elementos de la Policía Vial Jalisco apoyan al tránsito creciente en la Glorieta La Calma luego de que personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua (Siapa) se encuentra realizando labores sobre una fuga de agua en el sitio.

El corte a la circulación vehicular es parcial por el carril de extrema derecha de avenida de La Calma y el que se incorpora a la lateral de López Mateos. No obstante, dicho cierre vial provoca tráfico en la zona, por lo que se pide a la población circulante tomar tiempo de anticipación y considerar rutas alternas.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad a través de la Comisaría Vial promueven utilizar las siguientes rutas alternas:

Avenida Patria para agarrar avenida Mariano Otero

Avenida Mariano Otero

Avenida Galileo Galilei

Avenida Nicolás Copérnico para tomar avenida Mariano Otero o calle Carnero

Calle Carnero

Actualmente, las rutas de desvío son las siguientes:

Cruz del Sur para tomar Balanza

Calle Escorpión

Calle Andrómeda para incorporarse a avenida López Mateos

Avenida de la Calma

Avenida Patria

Te puede interesar: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Guadalajara: Profeco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB