La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un beneficio que se otorga a las personas mayores de 60 años, con el cual pueden acceder a descuentos y programas especiales que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

Una de las ventajas más destacadas de esta credencial es que permite disfrutar de tarifas preferenciales en diversos restaurantes, brindando la oportunidad de salir a comer a un mejor precio.

En Jalisco, este beneficio está disponible para todos los titulares del Inapam que deseen disfrutar de una salida ocasional sin afectar demasiado su bolsillo.

Para hacer válido el descuento Inapam en cualquiera de los restaurantes participantes, solo es necesario presentar la credencial antes de pagar el consumo , y el establecimiento aplicará automáticamente el porcentaje de descuento correspondiente.

Cabe destacar que los descuentos están sujetos a disponibilidad en cada establecimiento, por lo que se recomienda consultar previamente antes de acudir.

Aunque es una medida impulsada por el Inapam, cada restaurante o negocio determina de forma independiente el porcentaje de descuento que ofrece, por lo que este puede variar según el lugar.

Recuerda que esta promoción no es acumulable con otras ofertas y solo aplica para el titular de la credencial.

Así que, si disfrutas de descubrir nuevos platillos y salir un poco de la rutina, a continuación te presentamos los restaurantes en los que puedes ahorrar con tu tarjeta Inapam:

Cabo Corrientes

Restaurante Rosita | 1° de Abril #4, Pueblo El Tuito, C.P. 48400 — 20% de descuento

Restaurante Valle Azul | 1° de Abril #6, Pueblo El Tuito, C.P. 48400 — 30% de descuento

Casimiro Castillo

Tacos y Pozole Rosy | Obregón #75, Col. Centro, C.P. 48930 — 3% de descuento

Pizzería Diana | Fulgencio Zamora #27, entre Reforma y Hidalgo, Col. Centro, C.P. 48930 — 10% de descuento

Antojitos Mexicanos Naty | Degollado #37, Col. Centro, C.P. 48930 — 5% de descuento

Enchiladas Paulita | Juan Álvarez #110, Col. Centro, C.P. 48930 — 10% de descuento

Fonda El Jacalito | Av. Hidalgo #39, Col. Centro, C.P. 48930 — 10% de descuento

Fonda Lucy | Francisco I. Madero #26, Col. Centro, C.P. 48930 — 5% de descuento

Chapala

Wings Army | Centro Laguna S/N, Col. La Floresta, C.P. 45920 — 15% de descuento

Guadalajara

Restaurante Hermanos Coraje | Av. Vallarta #4873, Col. Prados Vallarta, C.P. 45020 — 10% de descuento

Restaurante Ana Bertha | Revolución #1017-A, Col. Centro — 10% de descuento

Restaurante Mi Pueblo | Av. 5 de Febrero #67-A, Col. Centro — 10% de descuento

Ocotlán

Birriería Carlos Reyes | Niños Héroes #144, Col. Centro, C.P. 47800 — 14% de descuento

La Palapa de Alex | Reforma #655, Col. Centro, C.P. 47800 — 10% de descuento

Mariscos América | Aquiles Serdán S/N, Col. Centro, C.P. 47800 — 10% de descuento

San Gabriel

Café Cafettos | Portal Corona #1, entre Miguel Hidalgo y Manuel C. Michel, Col. Centro, C.P. 49700 — 10% de descuento

Restaurant Bambú | Mariano Morett #50-A, Col. La Quinta, C.P. 49700 — 15% de descuento

Restaurante Casa Grande | Portal Corona #1-A, Col. Centro, C.P. 49700 — 10% de descuento

Restaurante Los Portales | Hidalgo #10, Esq. Francisco I. Madero y Aldama, Col. Centro, C.P. 49700 — 10% de descuento

San Julián

Restaurant Hugo’s | Av. Hidalgo #373 Pte., Col. Centro, C.P. 47170 — 10% de descuento

San Miguel el Alto

Pizza Restaurante | Iturbide #52, Col. Centro, C.P. 47140 — 10% de descuento

Restaurante El Pollo Charro | Av. Morelos #77, Col. Centro, C.P. 47140 — 10% de descuento

Restaurante Grill Café | Fermín Padilla #57, Esq. José María Lozano, Col. Chilar, C.P. 47140 — 15% de descuento

San Pedro Tlaquepaque

Fonda y Cenaduría Santa Rosalía | #875, Col. Lindavista, C.P. 45520 — 10% de descuento

Tacos Chicho | Nicolás Bravo #17 Sur, Col. Tlaquepaque Centro, C.P. 45500 — 15% de descuento

Tonalá

Mariscos El Amigazo | Tonaltecas #135, Col. Centro — 10% de descuento

Carnes en su Jugo Navarrete (Pedro Navarrete) | Av. Río Nilo #3013, Col. Centro — 15% de descuento

Carnes en su Jugo Navarrete (Pedro Navarrete) | Av. Tonaltecas #192, Col. Centro — 15% de descuento

Carnes en su Jugo Navarrete | Av. Patria #99, Col. Centro — 15% de descuento

Zapopan

Carnes en su Jugo Navarrete | Av. Guadalupe #1665, Col. Centro — 15% de descuento

