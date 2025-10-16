La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un beneficio que se otorga a las personas mayores de 60 años, con el cual pueden acceder a descuentos y programas especiales que contribuyen a mejorar su calidad de vida.Una de las ventajas más destacadas de esta credencial es que permite disfrutar de tarifas preferenciales en diversos restaurantes, brindando la oportunidad de salir a comer a un mejor precio.En Jalisco, este beneficio está disponible para todos los titulares del Inapam que deseen disfrutar de una salida ocasional sin afectar demasiado su bolsillo.Para hacer válido el descuento Inapam en cualquiera de los restaurantes participantes, solo es necesario presentar la credencial antes de pagar el consumo, y el establecimiento aplicará automáticamente el porcentaje de descuento correspondiente.Cabe destacar que los descuentos están sujetos a disponibilidad en cada establecimiento, por lo que se recomienda consultar previamente antes de acudir.Aunque es una medida impulsada por el Inapam, cada restaurante o negocio determina de forma independiente el porcentaje de descuento que ofrece, por lo que este puede variar según el lugar.Recuerda que esta promoción no es acumulable con otras ofertas y solo aplica para el titular de la credencial.Así que, si disfrutas de descubrir nuevos platillos y salir un poco de la rutina, a continuación te presentamos los restaurantes en los que puedes ahorrar con tu tarjeta Inapam:Cabo CorrientesCasimiro CastilloChapalaGuadalajaraOcotlánSan GabrielSan JuliánSan Miguel el AltoSan Pedro TlaquepaqueTonaláZapopan* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * XP