Descubre los mejores restaurantes en Jalisco donde puedes ahorrar con tu tarjeta Inapam

La tarjeta Inapam ofrece a los mayores de 60 años descuentos y beneficios en restaurantes de Jalisco para disfrutar sin afectar su economía

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Con Inapam, los adultos mayores de 60 años pueden obtener descuentos especiales en restaurantes de Jalisco. PEXELS/ESPECIAL

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un beneficio que se otorga a las personas mayores de 60 años, con el cual pueden acceder a descuentos y programas especiales que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

Una de las ventajas más destacadas de esta credencial es que permite disfrutar de tarifas preferenciales en diversos restaurantes, brindando la oportunidad de salir a comer a un mejor precio.

En Jalisco, este beneficio está disponible para todos los titulares del Inapam que deseen disfrutar de una salida ocasional sin afectar demasiado su bolsillo.

Para hacer válido el descuento Inapam en cualquiera de los restaurantes participantes, solo es necesario presentar la credencial antes de pagar el consumo, y el establecimiento aplicará automáticamente el porcentaje de descuento correspondiente.

Cabe destacar que los descuentos están sujetos a disponibilidad en cada establecimiento, por lo que se recomienda consultar previamente antes de acudir.

Aunque es una medida impulsada por el Inapam, cada restaurante o negocio determina de forma independiente el porcentaje de descuento que ofrece, por lo que este puede variar según el lugar.

Recuerda que esta promoción no es acumulable con otras ofertas y solo aplica para el titular de la credencial.

Así que, si disfrutas de descubrir nuevos platillos y salir un poco de la rutina, a continuación te presentamos los restaurantes en los que puedes ahorrar con tu tarjeta Inapam:

Cabo Corrientes

  • Restaurante Rosita | 1° de Abril #4, Pueblo El Tuito, C.P. 48400 — 20% de descuento
  • Restaurante Valle Azul | 1° de Abril #6, Pueblo El Tuito, C.P. 48400 — 30% de descuento

Casimiro Castillo

  • Tacos y Pozole Rosy | Obregón #75, Col. Centro, C.P. 48930 — 3% de descuento
  • Pizzería Diana | Fulgencio Zamora #27, entre Reforma y Hidalgo, Col. Centro, C.P. 48930 — 10% de descuento
  • Antojitos Mexicanos Naty | Degollado #37, Col. Centro, C.P. 48930 — 5% de descuento
  • Enchiladas Paulita | Juan Álvarez #110, Col. Centro, C.P. 48930 — 10% de descuento
  • Fonda El Jacalito | Av. Hidalgo #39, Col. Centro, C.P. 48930 — 10% de descuento
  • Fonda Lucy | Francisco I. Madero #26, Col. Centro, C.P. 48930 — 5% de descuento

Chapala

  • Wings Army | Centro Laguna S/N, Col. La Floresta, C.P. 45920 — 15% de descuento

Guadalajara

  • Restaurante Hermanos Coraje | Av. Vallarta #4873, Col. Prados Vallarta, C.P. 45020 — 10% de descuento
  • Restaurante Ana Bertha | Revolución #1017-A, Col. Centro — 10% de descuento
  • Restaurante Mi Pueblo | Av. 5 de Febrero #67-A, Col. Centro — 10% de descuento

Ocotlán

  • Birriería Carlos Reyes | Niños Héroes #144, Col. Centro, C.P. 47800 — 14% de descuento
  • La Palapa de Alex | Reforma #655, Col. Centro, C.P. 47800 — 10% de descuento
  • Mariscos América | Aquiles Serdán S/N, Col. Centro, C.P. 47800 — 10% de descuento

San Gabriel

  • Café Cafettos | Portal Corona #1, entre Miguel Hidalgo y Manuel C. Michel, Col. Centro, C.P. 49700 — 10% de descuento
  • Restaurant Bambú | Mariano Morett #50-A, Col. La Quinta, C.P. 49700 — 15% de descuento
  • Restaurante Casa Grande | Portal Corona #1-A, Col. Centro, C.P. 49700 — 10% de descuento
  • Restaurante Los Portales | Hidalgo #10, Esq. Francisco I. Madero y Aldama, Col. Centro, C.P. 49700 — 10% de descuento

San Julián

  • Restaurant Hugo’s | Av. Hidalgo #373 Pte., Col. Centro, C.P. 47170 — 10% de descuento

San Miguel el Alto

  • Pizza Restaurante | Iturbide #52, Col. Centro, C.P. 47140 — 10% de descuento
  • Restaurante El Pollo Charro | Av. Morelos #77, Col. Centro, C.P. 47140 — 10% de descuento
  • Restaurante Grill Café | Fermín Padilla #57, Esq. José María Lozano, Col. Chilar, C.P. 47140 — 15% de descuento

San Pedro Tlaquepaque

  • Fonda y Cenaduría Santa Rosalía | #875, Col. Lindavista, C.P. 45520 — 10% de descuento
  • Tacos Chicho | Nicolás Bravo #17 Sur, Col. Tlaquepaque Centro, C.P. 45500 — 15% de descuento

Tonalá

  • Mariscos El Amigazo | Tonaltecas #135, Col. Centro — 10% de descuento
  • Carnes en su Jugo Navarrete (Pedro Navarrete) | Av. Río Nilo #3013, Col. Centro — 15% de descuento
  • Carnes en su Jugo Navarrete (Pedro Navarrete) | Av. Tonaltecas #192, Col. Centro — 15% de descuento
  • Carnes en su Jugo Navarrete | Av. Patria #99, Col. Centro — 15% de descuento

Zapopan

  • Carnes en su Jugo Navarrete | Av. Guadalupe #1665, Col. Centro — 15% de descuento

