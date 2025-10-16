Este miércoles por la tarde noche, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan atendieron un reporte de explosión en la colonia Atemajac del Valle.

Oficiales de la Base 3 de la dependencia se presentaron en el cruce de avenida del Federalismo Norte y la calle López Cotilla. El incidente ocurrió en un domicilio particular. Según el informe de la autoridad, un perro habría derribado un cilindro de gas de 30 kilogramos lo que provocó una fuga y posterior un incendio, el cual fue reportado como explosión.

Entonces, el personal de Bomberos de Zapopan procedió a sofocar las llamas y cerrar la válvula del tanque, evitando que el fuego se propagara y causará daños mayores.

El incidente no provocó personas ni lesiones afectadas. Por otra parte, los daños a la vivienda no son estructurales por lo que no existe peligro de habitación.

Para reportar un incidente ante Protección Civil y Bomberos de Zapopan puedes utilizar el número global de emergencias 911 o la línea alterna 33 3808 4305.

Te puede interesar: NYT revela que Trump autorizó a la CIA realizar operaciones en Venezuela

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB