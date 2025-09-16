Así se vio el Grito de Independencia en Guadalajara desde las cámaras del C5

Las cámaras del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, mejor conocido como “Escudo Jalisco C5”, captaron el momento el que el gobernador Pablo Lemus Navarro pronunció el primer Grito de Independencia de su sexenio desde el balcón principal del Palacio de Gobierno, ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara.

El día de ayer, cerca de 70 mil personas se congregaron en el corazón de la ciudad para celebrar el 215 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México.

En el sitio, el Gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento, ofreció de manera gratuita el acceso a presentaciones musicales de artistas representantes del regional mexicano, entre ellos Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar.

Así se vio el Grito de Independencia de Lemus desde las cámaras del C5

En punto de las 21:00 horas, el gobernador de Jalisco, con bandera en mano, se asomó hacia la Plaza de Armas para emitir el primer Grito de Independencia de su sexenio en el cargo.

"Hoy celebramos una vez más la gesta heroica que forjó nuestra nación. Con profundo orgullo honramos a las mujeres y hombres valientes que entregaron su vida para darnos patria. Desde el corazón de Jalisco, pasión de la libertad, la cultura, la creatividad y la innovación, celebramos nuestra historia y proclamamos con fuerza la grandeza de México", instó el mandatario estatal.

����✨ Así se vivió el Grito de Independencia en Jalisco ✨����



Desde las cámaras de videovigilancia del C5 Escudo Jalisco llevamos a cabo un monitoreo especial para garantizar la seguridad durante la ceremonia encabezada por el @PabloLemusN pic.twitter.com/2kdLODrjFK — C5 Escudo Jalisco (@C5EscudoJalisco) September 16, 2025

De este modo, Lemus vitoreó a los héroes y a las heroínas que a través de su lucha nos dieron patria:

"Viva Miguel Hidalgo I. Costilla. Viva José María, Morelos y Pavón. Viva Josefa Ortiz. Viva Ignacio Allende. Vivan los héroes que los dieron patria. Vivan los hermanos Aldama. Viva Leona Vicario. Viva Vicente Guerrero. Viva Guadalupe Victoria. Viva Prisiliano Sánchez, primer gobernador electo de Jalisco. ¡Vivan las mujeres y los hombres que todos los días trabajan para un México digno y mejor para nuestras familias!" , pronunció Lemus.

En su grito, el mandatario estatal no olvidó a las niñas y a los niños:

''¡Que vivan las niñas y niños de Jalisco y de todo México! ¡Que viva el Estado libre y soberano de Jalisco! ¡Que viva nuestra independencia! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!", concluyó orgulloso el gobernador.

¿Qué es el Escudo Jalisco C5?

El Escudo Jalisco C5 es el Organismo Público Descentralizado de primer contacto ciudadano. Su principal función es la gestión de emergencias a través de los números 911 y 089 (denuncia anónima). Para este fin, el organismo se apoya en plataformas tecnológicas innovadoras, mediante la captación y análisis de información, en beneficio de la ciudadanía.

El Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado administra una red de cámaras de videovigilancia para monitorear y prevenir delitos, así como para auxiliar en situaciones de emergencia.

MB

