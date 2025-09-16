La noche de este pasado 15 de septiembre, Claudia Sheinbaum hizo historia al convertirse en la primera Presidenta de México en liderar el Grito de Independencia, acompañada por una multitud reunida en el Zócalo de la Ciudad de México.

Desde el balcón presidencial del Palacio Nacional, Sheinbaum encabezó la tradicional ceremonia conmemorativa de la independencia nacional, portando un atuendo con gran carga simbólica, elaborado por manos artesanas.

Este fue el hermoso look de Sheinbaum durante el festejo patrio

De acuerdo con información de la Revista Clase, uno de los elementos más llamativos que vistió fue la banda presidencial, confeccionada a mano y especialmente para ella por la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la SEDENA. Tal diseño fue creado por un equipo conformado íntegramente por mujeres militares, como la sargento segundo Laura Jocelyn Velázquez Cruz y la soldado Evangelina Rentería de la Cruz, quienes eligieron cuidadosamente las telas y bordaron a mano el escudo nacional en tono dorado.

Sheinbaum también lució un vestido morado con bordados blancos, elaborados por la artesana Virginia Verónica Arce. La parte superior del conjunto fue diseñada por Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torre, mientras que la confección corrió a cargo de Rocío Castro Cruz.

Completando su atuendo, la mandataria llevó el cabello recogido, pendientes dorados discretos y zapatos blancos, todos en armonía con la banda presidencial. Durante el evento, estuvo acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, quien portó un traje negro formal.

La ceremonia no solo destacó por su carácter histórico, sino también por el tono de cercanía y sencillez que imprimió Sheinbaum. En su discurso, rindió homenaje a mujeres indígenas —a quienes llamó “heroínas anónimas”— y a los migrantes.

