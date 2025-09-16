Así lució el Desfile Cívico Militar de este 16 de septiembre en Guadalajara (FOTOS)

En punto de las 10:00 de este martes 16 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el Desfile Cívico Militar Conmemorativo del CCXV Aniversario de la Lucha por la Independencia de México.

Por la avenida Chapultepec desfilaron, de Niños Héroes a avenida México, distintas unidades las principales delegaciones civiles y de seguridad que prestan su servicio a Jalisco.

Entre los elementos participantes se encuentran grupos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil y Bomberos, policías estatales y municipales, así como representantes de instituciones educativas.

El evento fue transmitido por televisión y por medios digitales.

Además de elementos, por la vialidad circularon vehículos diversos entre los que se pudo ver ambulancias, camionetas, vehículos blindados, helicópteros y hasta las unidades de Cybertruck de la Policía Estatal.

