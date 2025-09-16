Martes, 16 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Así lució el Desfile Cívico Militar de este 16 de septiembre en Guadalajara (FOTOS)

Participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil y Bomberos, policías estatales y municipales

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El día de hoy se llevó a cabo el Desfile Cívico Militar Conmemorativo del CCXV Aniversario de la Lucha por la Independencia de México. ESPECIAL / Protección Civil Jalisco

El día de hoy se llevó a cabo el Desfile Cívico Militar Conmemorativo del CCXV Aniversario de la Lucha por la Independencia de México. ESPECIAL / Protección Civil Jalisco

Por la avenida Chapultepec desfilaron, de Niños Héroes a avenida México, distintos elementos de Protección Civil. ESPECIAL / Protección Civil Jalisco

Por la avenida Chapultepec desfilaron, de Niños Héroes a avenida México, distintos elementos de Protección Civil. ESPECIAL / Protección Civil Jalisco

Entre los elementos participantes del desfile se encuentran grupos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil y Bomberos, policías estatales y municipales. ESPECIAL / Protección Civil Jalisco

Entre los elementos participantes del desfile se encuentran grupos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil y Bomberos, policías estatales y municipales. ESPECIAL / Protección Civil Jalisco

Además del desfile de personal, se desplegaron los vehículos parte de las distintas dependencias. ESPECIAL / Protección Civil Jalisco

Además del desfile de personal, se desplegaron los vehículos parte de las distintas dependencias. ESPECIAL / Protección Civil Jalisco

Además de elementos, por la vialidad circularon vehículos diversos y hasta helicópteros. EL INFORMADO / J. Acosta

Además de elementos, por la vialidad circularon vehículos diversos y hasta helicópteros. EL INFORMADO / J. Acosta

Este martes por la mañana se llevó a cabo el Desfile Cívico Militar sobre avenida Chapultepec. EL INFORMADOR / J. Acosta

Este martes por la mañana se llevó a cabo el Desfile Cívico Militar sobre avenida Chapultepec. EL INFORMADOR / J. Acosta

En el desfile participaron representantes de diversas instituciones educativas. EL INFORMADOR / J. Acosta

En el desfile participaron representantes de diversas instituciones educativas. EL INFORMADOR / J. Acosta

En punto de las 10:00 de este martes 16 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el Desfile Cívico Militar Conmemorativo del CCXV Aniversario de la Lucha por la Independencia de México. EL INFORMADOR / J. Acosta

En punto de las 10:00 de este martes 16 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el Desfile Cívico Militar Conmemorativo del CCXV Aniversario de la Lucha por la Independencia de México. EL INFORMADOR / J. Acosta

Entre los elementos participantes se encuentran grupos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil y Bomberos. EL INFORMADOR / J. Acosta

Entre los elementos participantes se encuentran grupos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil y Bomberos. EL INFORMADOR / J. Acosta

En punto de las 10:00 de este martes 16 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el Desfile Cívico Militar Conmemorativo del CCXV Aniversario de la Lucha por la Independencia de México.

Por la avenida Chapultepec desfilaron, de Niños Héroes a avenida México, distintas unidades las principales delegaciones civiles y de seguridad que prestan su servicio a Jalisco.

Entre los elementos participantes se encuentran grupos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil y Bomberos, policías estatales y municipales, así como representantes de instituciones educativas.

El evento fue transmitido por televisión y por medios digitales.

Además de elementos, por la vialidad circularon vehículos diversos entre los que se pudo ver ambulancias, camionetas, vehículos blindados, helicópteros y hasta las unidades de Cybertruck de la Policía Estatal.

Lee: ¿Por qué Crawford devolvió los cinturones del "Canelo"?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones