Detienen a presunto autor de secuestro exprés

Autoridades de distintas corporaciones metropolitanas y estatales informaron de la captura de un presunto autor de secuestro exprés.

La Fiscalía de Jalisco informó que alertaron a la Policía Municipal de Zapopan y a elementos de la Policía del Estado para desplegar un rápido operativo de captura y contaron con apoyo de cámaras del C5 para identificar la matrícula del vehículo utilizado para el crimen —con placas del Estado de Durango—, mismo que pudo ser ubicado en calles de Zapopan.

Los agentes dieron alcance al vehículo señalado y se detuvo al conductor, Eduardo "N" quien estaría involucrado en un caso de secuestro exprés, ocurrido el pasado 30 de agosto.

Aquella fecha, el detenido habría ofrecido a un hombre el servicio de transporte de plataforma, sin utilizar la aplicación, a las afueras de una plaza comercial ubicada en Paseo de los Virreyes, en Zapopan.

Durante el trayecto, otros tres hombres abordaron el vehículo, donde presuntamente amagaron y golpearon a la víctima para llevarlo a distintos negocios para realizar compras y retiros de efectivo, además de transferencias digitales desde sus aplicaciones bancarias.

Luego de varias horas, la víctima fue liberada en colonia San Juan de Ocotán, en el mismo municipio. Tras la denuncia, la Fiscalía del Estado inició con las investigaciones que derivaron en la captura de uno de los partícipes, por lo que las indagatorias continúan para dar con los demás señalados y esclarecer los hechos.

YC