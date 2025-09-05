Elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Dirección de Órdenes de Aprehensión lograron la detención de un sujeto que contaba con una orden de aprehensión por presunto abuso sexual infantil agravado.

Tras un operativo de investigación y seguimiento se detuvo a Luis Ángel "N" en calles de la colonia Zona Industrial en el municipio de Guadalajara. La orden de aprehensión había sido emitida por el Juzgado Segundo de Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal del Sexto Distrito Judicial.

Al sujeto se le acusa de haber abusado sexualmente de una menor de edad en su domicilio el pasado 9 de mayo de 2023 en el municipio de Sayula. La denuncia fue interpuesta por la madre de la víctima, lo que llevó a las indagatorias y a la posterior orden de aprehensión que se cumplimentó el pasado primero de septiembre.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, la cual determinará su situación legal en las próximas horas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB