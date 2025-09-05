Industria electrónica impulsa la innovación y la tecnología en CIAT 2025

Con un llamado a impulsar la innovación y la tecnología, este viernes, 5 de septiembre, fue inaugurado en Puerto Vallarta el Congreso de la Industria de Alta Tecnología, CIAT 2025. Durante el encuentro, al que asisten directivos de diversas empresas, funcionarios públicos y representantes de la academia, se discuten los principales retos y oportunidades del sector.

Durante su discurso, Roger Eleutheri, presidente de Canieti Occidente, destacó que Jalisco se ha consolidado como un ecosistema fuerte del sector de alta tecnología, no sólo de México sino de América Latina.

Comentó que una de las estrategias del sector para los próximos años será fomentar y atraer talento local conjuntamente con las universidades, convertir al sector para impulsar el crecimiento de las pymes y democratizar la tecnología.

El dirigente de la industria electrónica se pronunció por crear un entorno que fortalezca la colaboración entre los actores del ecosistema, asegurando que las políticas públicas, seguridad, estado de derecho e infraestructura sigan el ritmo del avance tecnológico.

Durante el CIAT2025, el coordinador del gabinete económico del Gobierno del Estado, Mauro Garza presentó "Jalisco, el Silicon Valley de México", destacando el impulso público-privado para atraer inversión, formar talento y posicionar a Jalisco como líder tecnológico.

El evento se realizará este viernes y sábado, se llevará a cabo conferencias, panales de especialistas y espacios de networking.

