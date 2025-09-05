Chile poblano y granada roja; estos son los precios mínimos y máximos según Profeco

Durante el mes patrio, es común preparar platillos típicos como los chiles en nogada, un plato originario de Puebla, el cual consiste en un chile poblano relleno de picadillo (carne de res o cerdo con frutas de temporada) cubierto con una salsa de nogada (hecha a base de nuez de Castilla), y adornado con granos de granada y perejil.

Su composición tricolor (verde, blanco y rojo) simboliza los colores de la bandera de México, y sus ingredientes suelen estar en temporada precisamente entre agosto y septiembre.

Por esta razón, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), estableció los precios mínimos y máximos del chile poblano o chile para rellenar, y de la granada roja, ingredientes primordiales para la preparación de los chiles en nogada.

Chile poblano

De acuerdo con el monitoreo realizado por la Profeco, del 25 al 29 de agosto, el precio promedio del chile poblano es de 60.89 pesos el kilo.

Por su parte, el precio mínimo es de 29.90 pesos el kilo , en Alsuper Coss y Alsuper Fresh Market, ubicados en Saltillo, Coahuila, y Zacatecas, Zacatecas, respectivamente. Además, está a 35 pesos el kilo en Bodega Aurrera Querétaro, Santiago de Querétaro, y a 38 pesos el kilo en el mercado público Ajusco Montserrat, Coyoacán, Ciudad de México.

En cuanto al precio máximo, el chile poblano en Walmart Express, Iztapalapa, en la Ciudad de México, es de 89 pesos el kilo. En tiendas Chedraui ubicadas en Aguascalientes, Morelia, Villahermosa y Acapulco Costera, así como en Walmart sucursal Copilco, en la Ciudad de México, cuesta 79 pesos el kilo.

Granada roja

El precio más bajo registrado de granada roja es de 59.90 pesos el kilo , en Chedraui Selecto, Benito Juárez, en la Ciudad de México; seguido de Bodega Aurrera de la alcaldía. El precio promedio de 72.46 pesos el kilo.

En Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, está a 64 pesos el kilo, y a 66 pesos en tiendas Walmart de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México; Cuautitlán Izcalli, Estado de México; Morelia, Morelia; Puebla, Puebla, Santiago de Querétaro, Querétaro; Tlaxcala, Tlaxcala, y Boca del Río, Veracruz.

Por el contrario, los precios más elevados de la granada roja, según el monitoreo de la Profeco, son de 108 pesos el kilo en Soriana Hiper, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, y de 103.50 pesos el kilo en Soriana Super, Tlalpan, también en la Ciudad de México.

