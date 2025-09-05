La Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) celebra su primer año en la Ribera de Chapala y lo hará con invitados especiales a través de un programa cultural gratuito e imperdible.

El jueves 11 y sábado 13 de septiembre de 2025, la sede Montecarlo de la Librería Carlos Fuentes conmemorará su aniversario con un programa cultural que reúne a autores de talla internacional, talleres artísticos y actividades infantiles.

Durante este par de días, el público podrá disfrutar de charlas, lecturas y espectáculos abiertos a toda la comunidad. La entrada es completamente gratuita, pero requiere registro previo para algunos eventos en las plataformas oficiales de la librería. A continuación te compartimos el programa completo.

Jueves 11 de septiembre | Terraza

17:00 – 17:45 h

Diálogo sobre literatura migrante

Presenta: Reyna Grande

Inscripción previa en este enlace

La escritora mexicana-estadounidense Reyna Grande, reconocida por sus memorias La distancia entre nosotros y Un sueño llamado hogar, compartirá su experiencia como migrante y cómo esta vivencia ha marcado su escritura.

17:45 – 18:30 h

Verso y Reverso

Participa: Jorge Esquinca

Inscripción previa en este enlace

El poeta Jorge Esquinca, ganador del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes y del Premio Jalisco de Literatura, ofrecerá una lectura de su obra en voz propia, acercando al público a los procesos creativos detrás de la poesía.

18:30 – 19:30 h

De cerca con… Álvaro Enrigue

Inscripción previa en este enlace

El narrador y ensayista Álvaro Enrigue, autor de novelas como Muerte súbita (Premio Herralde de Novela 2013) y Ahora me rindo y eso es todo, compartirá en una charla íntima su visión sobre la literatura contemporánea.

19:30 – 21:00 h

Cóctel

Un espacio de convivencia para celebrar el primer año de la Librería Carlos Fuentes Montecarlo, compartiendo libros y cultura con la comunidad de la Ribera de Chapala.

Sábado 13 de septiembre | Terraza

10:00 – 13:00 h

Taller de artes y oficios: Pintura de aves y relatos del Lago de Chapala (1ª sesión)

Imparte: Paulina Maciel

Inscripción previa en este enlace

La artista e ilustradora Paulina Maciel guiará a los asistentes en un taller de acuarela naturalista inspirado en las aves y los relatos del Lago de Chapala.

12:00 – 12:50 h

Taller infantil: Guardianes de las flores

Imparte: Entre cuentos y talleres

Una experiencia lúdica donde niñas y niños protegerán un jardín sagrado, aprendiendo palabras en náhuatl y participando en divertidos retos.

13:00 – 14:00 h

Espectáculo infantil: El Conejo de la luna y otras historias antiguas

Imparte: Entre cuentos y talleres

Un recorrido por fábulas mesoamericanas que narran cómo animales como el conejo, el tlacuache y la hormiga ayudaron a dioses y humanos en la creación del mundo.

