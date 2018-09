Actualización de profesionistas de Jalisco será obligatoria en 2022

Los profesionistas de las carreras de derecho, contaduría, arquitectura, ingenierías y las relacionadas con áreas de la salud, deberán demostrar que están actualizados en su labor a partir de enero de 2022.



El director de Profesiones del Estado Felipe de Jesús Oceguera detalló que, para aquellos que tengan que renovar su cédula cada cinco años, la ventaja es que el interesado va a recibir una que se denomina de "Profesionista Certificado", es decir que lleva implícito que el profesionista ya pasó por un proceso de actualización.



"Esto va a permitir identificar en el ámbito del ejercicio profesional a aquellos que se están actualizando de los que no lo hagan", dijo.



Para las personas que tienen cédula con vigencia definitiva (todas aquellas tramitadas antes de 01 de septiembre de este año), aunque no tendrán que renovar su cédula, van a tener que tramitar cada cinco años, a partir de enero de 2022, un documento llamado Certificado de competencia profesional, el cual comprobará la actualización de la persona.



El costo de este nuevo certificado, así como los requisitos para obtenerlo como el número de horas y puntajes de cursos, talleres, diplomados, exposiciones, entre otros, va a determinarlo y darlo a conocer este año la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo de las Actividades Profesionales.





El funcionario explicó que la cédula para todas las profesiones distintas a las cinco áreas antes mencionadas no tiene vigencia.



"Las células que se denominaban definitiva para maestría, especialidad y doctorado ya no se van a denominar así, se van a denominar Cédula de profesionista. Estas en algunos casos tendrán vigencia definitiva, para todas las profesiones que no se certifican. Habrá de profesionista con vigencia temporal para las profesiones de derecho, contaduría, arquitectura, ingenierías y áreas de salud en los niveles de bachillerato técnico, técnico profesional, licenciaturas y de especialidad".



El trámite de la cédula seguirá siendo gratuita en lo que resta del año, ya que a partir de 2019 tendrá un costo de 450 pesos y la renovación alrededor de 160 pesos.



Crece exponencialmente expedición de cédulas



Felipe de Jesús Oceguera, director de Profesiones del Estado, destacó el alza que ha tenido el trámite de la cédula profesional en los últimos años.



En lo que va de la administración (marzo de 2013 a agosto de este año) se han emitido un total de 157 mil 633 cédulas profesionales, casi el doble de aquellas expedidas en el histórico con el que cuenta la dependencia en 37 años (de 1975 a febrero de 2013) cuando sumaron 89 mil 556.



Dijo que hasta agosto de este año se han tramitado 64 mil 031 cédulas.



Solicitó a los profesionistas que tramitaron su cédula antes de junio de este año, que pasen a recogerla a la dirección de profesiones de las 08:30 a 16:00 horas en Madero # 110 en el Centro de Guadalajara si su domicilio es en la Zona Metropolitana de Guadalajara, pero si corresponde a un municipio fuera de esta área deben pasar por su documento a las oficinas de las DRSE correspondientes a su lugar de residencia.



Actualmente tienen pendientes de entrega más de 26 mil cédulas profesionales, número que esperan ir desahogando en los próximos dos meses.





Las cédulas pueden tramitarse directamente en las oficinas de la Dirección de profesiones o en línea en la página de la dependencia.



Se puede visitar a partir del día 15 de septiembre en línea el calendario de entrega de las cédulas: sgg.jalisco.gob.mx/acerca/areas-de-la-secretaria/direccion-profesiones

LS