Ponen fin al liderazgo "políticamente correcto" del ejército de EU

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, declaró que "la era del liderazgo políticamente correcto, excesivamente sensible y que no quiere herir los sentimientos de nadie termina ahora mismo en todos los niveles".

El día de hoy, Hegseth convocó a cientos de oficiales militares a una reunión presencia para anunciar directrices para las tropas que incluyen estándares de aptitud física " neutros en cuanto al género " o " a nivel masculino ", así como el fin de la llamada " cultura woke " en el ejército que —dijo— está flexibilizando las reglas disciplinarias y debilitando las protecciones contra el acoso.

Hegseth y el presidente Donald Trump habían convocado abruptamente a líderes militares de todo el mundo para reunirse en una base en Virginia sin revelar públicamente el motivo hasta esta mañana.

La reunión en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, cerca de Washington, ha generado intensa especulación sobre el propósito y el valor de convocar a un número tan grande de generales y almirantes en un solo lugar, con muchos estacionados en más de una docena de países que incluyen zonas de conflicto en el Oriente Medio y otros lugares.

Las reuniones entre altos mandos militares y líderes civiles no son nada nuevo, sin embargo, expertos dicen que la escala de la reunión, la rapidez con la que fue convocada y el misterio que la rodea son particularmente inusuales.

" La noción de que el secretario va a hablar con los generales y darles su visión para dirigir el departamento —y tal vez también para la estrategia y organización— es perfectamente razonable ", explicó Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y coronel retirado de los Marines.

La incertidumbre surge mientras el país enfrenta un posible cierre del gobierno esta semana y mientras Hegseth, quien ha enfatizado un enfoque en la letalidad y lo que él llama el "ethos del guerrero", ha tomado varias acciones inusuales e inexplicadas, incluyendo ordenar recortes en el número de oficiales generales y despidos de otros militares de alto rango.

La noticia sobre la reunión programada abruptamente se conoció el jueves, y el principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, la confirmó pero se negó a dar más detalles.

Trump no parecía estar al tanto cuando fue preguntado por los reporteros durante una aparición en la Oficina Oval más tarde ese día, diciendo que " estaré allí si me quieren, pero ¿por qué es eso gran cosa? "

Un funcionario de la Casa Blanca dijo el domingo que Trump también hablará en la reunión. El presidente dijo a NBC News que él y Hegseth estarían " hablando sobre lo bien que estamos militarmente, hablando sobre estar en gran forma, hablando sobre muchas cosas buenas y positivas ".

La falta de información detallada ha llevado a muchos observadores en Washington a especular sobre el enfoque de la reunión. Sea lo que sea, Michael O'Hanlon, del Instituto Brookings, señaló que sospecha que habrá un elemento dramático que puede ser "tan importante como cualquier elemento sustantivo".

Hegseth ha defendido el papel del ejército en asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, desplegándose en ciudades estadounidenses como parte de los aumentos de aplicación de la ley de Trump, y llevando a cabo ataques a barcos en el Caribe que, según la administración, fueron contra traficantes de drogas.

