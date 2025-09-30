Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunciaron en Washington la aceptación de un plan de paz de 20 puntos para Gaza, diseñado para poner fin a la guerra con Hamás. La propuesta contempla un alto al fuego inmediato, la liberación de rehenes y la instauración de un gobierno de transición sin presencia del grupo islamista, encabezado por el propio Trump y con la participación del ex primer ministro británico, Tony Blair.

El plan no requiere la evacuación de la población civil de Gaza e insiste en que, de aceptarse, la guerra debe terminar. Uno de los puntos clave es la liberación de todos los rehenes que permanecen en manos de Hamás en un plazo de 72 horas, a cambio de la excarcelación de 250 palestinos condenados a cadena perpetua y de mil 700 detenidos tras los atentados del 7 de octubre de 2023.

“Creo que estamos más allá de muy cerca”, declaró Trump en conferencia conjunta con Netanyahu, al insistir en que “la pelota está ahora del lado de Hamás”.

Si el grupo rechaza esta propuesta, advirtió, Israel contará con el “respaldo total” de Washington para continuar su ofensiva militar.

Netanyahu fue contundente: “Si Hamás rechaza el plan o lo acepta sólo para sabotearlo, Israel terminará el trabajo por sí mismo. Esto se hará por la vía fácil o por la difícil, pero se hará”.

El anuncio llega en un momento delicado para Israel, cada vez más aislado en el plano internacional y con una coalición gobernante debilitada.

La Unión Europea reaccionó positivamente. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, celebró la propuesta y llamó a “aprovechar el momento” para alcanzar la paz, recordando que la solución de los dos Estados “sigue siendo la única vía viable”.

Por su parte, el gobierno palestino en Cisjordania aplaudió el plan y prometió implementar reformas para facilitar su regreso a Gaza, incluyendo la celebración de nuevas elecciones, cambios en los libros escolares y el fin de los pagos a familias de combatientes implicados en ataques contra Israel.

En contraste, la respuesta de Hamás aún es incierta. Negociadores del grupo recibieron la propuesta a través de Qatar y Egipto y, según fuentes diplomáticas, la están revisando “de buena fe”. Sin embargo, en el pasado Hamás se ha negado a deponer las armas, condición que Netanyahu considera indispensable para una tregua de largo plazo.

El encuentro en la Casa Blanca también sirvió para que Netanyahu ofreciera una disculpa formal a Qatar por un ataque israelí del 9 de septiembre contra líderes de Hamás en Doha, que provocó la muerte accidental de un militar qatarí y tensó la relación con un aliado clave de Washington.

De acuerdo con la Casa Blanca, Netanyahu expresó su “profundo pesar” al primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y prometió que Israel no volverá a realizar operaciones de ese tipo en el emirato.

Trump describió la conversación como “una llamada de corazón”, en un intento por calmar a los socios del Golfo, entre ellos Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que condenaron la acción israelí.

Aun así, dentro del propio gobierno israelí surgieron voces disonantes. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, calificó el ataque en Qatar como “justo y ético”, evidenciando la presión que Netanyahu enfrenta de su ala más radical.

El plan de Trump también prevé que los miembros de Hamás que depongan las armas puedan recibir una amnistía o abandonar Gaza con garantías de salvoconducto hacia países dispuestos a recibirlos. Además, Estados Unidos se comprometería a garantizar el envío de ayuda humanitaria, distribuida bajo supervisión de la ONU.

Pese al apoyo explícito de Netanyahu, la aceptación del plan representa un reto para el mandatario israelí, quien prometió a sus socios de ultraderecha mantener la presión militar hasta eliminar a Hamás.

A la par, Trump reiteró su oposición a cualquier intento de anexión israelí de Cisjordania, medida que -según la comunidad internacional- destruiría las posibilidades de un acuerdo.

El desenlace dependerá de la respuesta de Hamás, cuyo silencio mantiene en suspenso el futuro inmediato de Gaza. Entre tanto, la propuesta de Trump ofrece un respiro diplomático para Israel y reabre, al menos sobre el papel, la posibilidad de un proceso hacia la paz en Oriente Medio.

