Astros de Jalisco cierran fase regular en segundo lugar de la LNBP

Los Astros de Jalisco confirmaron su estatus como uno de los equipos protagonistas de la temporada 2025 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). El conjunto tapatío cerró la fase regular en la segunda posición de la Zona, con una marca de 25 victorias y únicamente 3 derrotas, idéntico registro al de los Soles de Mexicali, escuadra que se quedó con el liderato gracias al criterio de desempate y un total de 53 puntos.

El cierre de campaña dejó en claro la regularidad y fortaleza del cuadro jalisciense, que supo mantener un paso sólido tanto en casa como en condición de visitantes. La plantilla mostró equilibrio en su juego ofensivo y defensivo, lo que les permitió instalarse entre los favoritos rumbo a la postemporada y cerrar con 5 victorias al hilo.

El equipo de los Astros de Jalisco mostró equilibrio en su juego ofensivo y defensivo. ESPECIAL / Astros de Jalisco

Ahora, los Astros tendrán un periodo de descanso de más de una semana antes de encarar las semifinales de zona, debido a que entre el 2 y el 6 de octubre se disputarán los juegos de Play-In. En esta fase, los equipos que finalizaron entre el quinto y décimo segundo puesto definirán a los rivales que completarán el cuadro de playoffs, incluyendo al contrincante de los tapatíos en la antesala de la final de competencia.

La expectativa es alta para los Astros, quienes buscarán regresar a una Final después de 2 años de ausencia. El equipo cuenta con una plantilla experimentada y con jugadores que han respondido en momentos de presión, además de una afición que se ha consolidado como una de las más fieles de la liga en el Arena Astros.

Entre el 2 y el 6 de octubre se disputarán los juegos de Play-In. ESPECIAL / Astros de Jalisco

Las semifinales de zona iniciarán oficialmente el jueves 9 de octubre, fecha en la que Jalisco reanudará su camino en busca del campeonato. El reto será mayúsculo, pero la confianza en el vestidor es plena tras una campaña regular que los coloca como aspirantes naturales al título.

