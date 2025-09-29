Este lunes 29 de septiembre, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Gustavo "N" alias "El Viejón", presunto jefe del grupo operativo "La Barredora", afín al Cártel Nueva Generación (CNG).

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch explicó que "El Viejón" está vinculado en delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, además de agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones principalmente en el estado de Guanajuato.

Añadió que la detención contribuirá a disminuir los índices de violencia en la zona del Bajío, principalmente en Guanajuato, "donde era investigado por hechos violentos como la colocación de mantas, homicidios, agresiones, amenazas y el robo de al menos 10 vehículos".

Harfuch dijo que "para disminuir los índices delictivos hay que detener a quienes los cometen", y tomó como ejemplo al estado de Guanajuato, "donde tras la detención de objetivos prioritarios, entre febrero y agosto de 2025 se registró un descenso de 56.1 % en los homicidios".

*Con información de SUN

