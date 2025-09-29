Lunes, 29 de Septiembre 2025

Detienen al "Viejón", presunto jefe de grupo de "La Barredora"

García Harfuch explicó que Gustavo "N" alias "El Viejón" está vinculado con algunos delitos, además de agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones en Guanajuato

Por: El Informador

La SSPC dio a conocer la detención de Gustavo

La SSPC dio a conocer la detención de Gustavo "N" alias "El Viejón", presunto jefe del grupo operativo "La Barredora", afín al CNG. ESPECIAL / X / @OHarfuch

Este lunes 29 de septiembre, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Gustavo "N" alias "El Viejón", presunto jefe del grupo operativo "La Barredora", afín al Cártel Nueva Generación (CNG).

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch explicó que "El Viejón" está vinculado en delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, además de agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones principalmente en el estado de Guanajuato.

Añadió que la detención contribuirá a disminuir los índices de violencia en la zona del Bajío, principalmente en Guanajuato, "donde era investigado por hechos violentos como la colocación de mantas, homicidios, agresiones, amenazas y el robo de al menos 10 vehículos".

Harfuch dijo que "para disminuir los índices delictivos hay que detener a quienes los cometen", y tomó como ejemplo al estado de Guanajuato, "donde tras la detención de objetivos prioritarios, entre febrero y agosto de 2025 se registró un descenso de 56.1 % en los homicidios".

*Con información de SUN

