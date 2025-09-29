Detienen a hombre por tirar basura en un Punto Limpio en Lomas del Paraíso

Elementos de la Comisaría de Guadalajara detuvieron a un hombre que presuntamente arrojó bolsas de basura en un Punto Limpio en el cruce de las calles Rafael Cárdenas y Luis Caballero, en la colonia Lomas del Paraíso .

Los policías realizaban un recorrido de vigilancia por la zona cuando notaron a un hombre, identificado como Erick "N" de 27 años , que dejaba residuos en el Punto Limpio, por lo que lo detuvieron para realizarle el exhorto y lo pusieron a disposición de los juzgados municipales.

A partir del mes pasado, la Comisaría comenzó a multar a aquellas personas que arrojen basura, escombros y animales muertos en la vía pública. Las sanciones económicas van desde los dos mil 260 hasta los 226 mil pesos.

En tanto, la dependencia informó que en la semana del 22 al 27 de septiembre se detuvieron a 225 personas, de las cuales 161 fueron por faltas administrativas. Una de ellas fue una mujer que arrojaba residuos en la vía pública en calles de la colonia Lomas del Paraíso, y quien se presume que podría estar relacionada con un video que circuló en redes sociales donde se observa a una pareja tirar basura a la calle desde una camioneta color rojo.

