Así puedes evitar que tus hijos se enfermen durante el regreso a clases

Con el inicio del ciclo escolar, miles de niños regresan a las aulas, un ambiente en el que el contacto constante con otros estudiantes aumenta el riesgo de contagio de enfermedades comunes como resfriados, gripe o infecciones gastrointestinales. Por ello, es fundamental que los padres tomen medidas preventivas para cuidar la salud de sus hijos y asegurar un regreso a clases saludable.

Entre las recomendaciones principales se encuentran fomentar una buena higiene personal en los niños, esto incluye enseñarles a lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de comer y después de ir al baño.

El uso correcto de gel antibacterial también puede ser un aliado cuando no haya acceso inmediato a agua y jabón. Además, es importante que los pequeños aprendan a cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo al toser o estornudar para evitar la propagación de virus.

Otra medida clave es garantizar que los niños lleven una alimentación equilibrada y nutritiva que fortalezca su sistema inmunológico. La ingesta adecuada de frutas y verduras, así como mantenerse bien hidratados, ayuda a que sus defensas estén en óptimas condiciones. También es recomendable que mantengan un horario regular de sueño para que su organismo descanse y recupere energías.

Por último, es esencial que los padres estén atentos a cualquier síntoma de enfermedad y eviten enviar a sus hijos a la escuela si presentan fiebre, tos persistente, diarrea u otros signos que puedan indicar un contagio.

Siguiendo estos sencillos consejos, los padres podrán minimizar el riesgo de que sus hijos se enfermen durante el regreso a clases, contribuyendo a un ambiente escolar más saludable y seguro para todos.

YC