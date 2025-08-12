De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), canales de baja presión al interior de país; junto al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; y la onda tropical número 21 en el sur de Oaxaca, despertarán lluvias fuertes —de 25 a 50 milímetros— en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. En la Ciudad de México (CDMX) hay gran probabilidad de tormentas eléctricas desde la tarde.

A estas horas lloverá este 12 de agosto en Ciudad de México

Durante la mayor parte del día, el cielo en la CDMX permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 24 y a los 12 grados centígrados, y el viento Norte alcanzará una velocidad de hasta 30 km/h. Asimismo, y según las cadenas meteorológicas de The Weather Channel y Meteored, se registra altísima probabilidad de tormenta —con una acumulación de agua de 13 mm— en el 90% de su región.

03:00 PM Tormentas dispersas (87%) Acumulación de agua de 0.3 mm 04:00 PM Tormentas eléctricas (80%) Acumulación de agua de 4.5 mm 05:00 PM Tormentas eléctricas (80%) Acumulación de agua de 3.2 mm 06:00 PM Tormentas eléctricas (84%) Acumulación de agua de 1.4 mm 07:00 PM Tormentas eléctricas (99%) Acumulación de agua de 3.8 mm 08:00 PM Lluvia (89%) Acumulación de agua de 1.1 mm 10:00 PM Lluvia (81%) Acumulación de agua de 0.3 mm 11:00 PM Lluvia (67%) Acumulación de agua de 0.8 mm

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored

