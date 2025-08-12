De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), canales de baja presión al interior de país; junto al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; y la onda tropical número 21 en el sur de Oaxaca, despertarán lluvias fuertes —de 25 a 50 milímetros— en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. En la Ciudad de México (CDMX) hay gran probabilidad de tormentas eléctricas desde la tarde.Durante la mayor parte del día, el cielo en la CDMX permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 24 y a los 12 grados centígrados, y el viento Norte alcanzará una velocidad de hasta 30 km/h. Asimismo, y según las cadenas meteorológicas de The Weather Channel y Meteored, se registra altísima probabilidad de tormenta —con una acumulación de agua de 13 mm— en el 90% de su región.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO