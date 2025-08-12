Martes, 12 de Agosto 2025

6 alimentos populares que manchan los dientes y no lo sabías

La sonrisa es una de nuestras cartas de presentación más importantes, pero ciertos hábitos alimenticios pueden opacar su brillo sin que nos demos cuenta

Por: El Informador

Cuidar tu alimentación y seguir hábitos de higiene bucal adecuados no solo protege tu salud oral, sino que también ayuda a mantener una sonrisa más blanca por más tiempo. CANVA

Mantener una sonrisa blanca y saludable no solo depende de una buena higiene bucal, sino también de lo que comemos y bebemos a diario. Algunos alimentos y bebidas tienen compuestos que favorecen la pigmentación dental, haciendo que el esmalte pierda su color natural con el tiempo.

1.- Café y té

El café, sobre todo en su versión negra, contiene taninos y pigmentos oscuros que se adhieren fácilmente al esmalte. El té, especialmente el té negro y el verde, también es rico en taninos que provocan manchas amarillentas o marrones.

2.- Vino tinto y vino blanco

El vino tinto es uno de los principales causantes de manchas dentales debido a sus pigmentos oscuros y taninos. Aunque el vino blanco no deja color visible, su acidez erosiona el esmalte, facilitando que otros alimentos lo manchen con mayor facilidad.

3.- Refrescos y bebidas energéticas

Las bebidas carbonatadas y energéticas contienen colorantes artificiales y ácidos que desgastan el esmalte. Esto no solo favorece la pigmentación, sino que también aumenta el riesgo de caries.

4.- Salsas oscuras

Salsas como la de soya, el vinagre balsámico o el curry pueden dejar manchas persistentes debido a su pigmentación intensa. Además, su acidez también puede debilitar el esmalte con el tiempo.

5.- Frutas y verduras de colores intensos

Arándanos, moras, cerezas, remolacha y granadas son saludables y ricas en antioxidantes, pero sus pigmentos naturales pueden oscurecer los dientes si se consumen con frecuencia sin una limpieza posterior.

6.- Dulces y golosinas con colorantes

Caramelos, helados y postres con tintes artificiales pueden dejar manchas temporales, pero con el tiempo, y si su consumo es constante, pueden contribuir a una coloración más permanente.

Cómo prevenir las manchas

  • Cepíllate los dientes al menos 30 minutos después de consumir estos alimentos o bebidas.
  • Usa pajilla o popote para bebidas oscuras, reduciendo el contacto con los dientes.
  • Bebe agua después de ingerir alimentos pigmentados para enjuagar la boca.
  • Considera limpiezas profesionales periódicas para eliminar manchas superficiales.

Cuidar tu alimentación y seguir hábitos de higiene bucal adecuados no solo protege tu salud oral, sino que también ayuda a mantener una sonrisa más blanca por más tiempo.

