Mantener una sonrisa blanca y saludable no solo depende de una buena higiene bucal, sino también de lo que comemos y bebemos a diario. Algunos alimentos y bebidas tienen compuestos que favorecen la pigmentación dental, haciendo que el esmalte pierda su color natural con el tiempo.

1.- Café y té

El café, sobre todo en su versión negra, contiene taninos y pigmentos oscuros que se adhieren fácilmente al esmalte. El té, especialmente el té negro y el verde, también es rico en taninos que provocan manchas amarillentas o marrones.

2.- Vino tinto y vino blanco

El vino tinto es uno de los principales causantes de manchas dentales debido a sus pigmentos oscuros y taninos. Aunque el vino blanco no deja color visible, su acidez erosiona el esmalte, facilitando que otros alimentos lo manchen con mayor facilidad.

3.- Refrescos y bebidas energéticas

Las bebidas carbonatadas y energéticas contienen colorantes artificiales y ácidos que desgastan el esmalte. Esto no solo favorece la pigmentación, sino que también aumenta el riesgo de caries.

4.- Salsas oscuras

Salsas como la de soya, el vinagre balsámico o el curry pueden dejar manchas persistentes debido a su pigmentación intensa. Además, su acidez también puede debilitar el esmalte con el tiempo.

5.- Frutas y verduras de colores intensos

Arándanos, moras, cerezas, remolacha y granadas son saludables y ricas en antioxidantes, pero sus pigmentos naturales pueden oscurecer los dientes si se consumen con frecuencia sin una limpieza posterior.

6.- Dulces y golosinas con colorantes

Caramelos, helados y postres con tintes artificiales pueden dejar manchas temporales, pero con el tiempo, y si su consumo es constante, pueden contribuir a una coloración más permanente.

Cómo prevenir las manchas

Cepíllate los dientes al menos 30 minutos después de consumir estos alimentos o bebidas.

Usa pajilla o popote para bebidas oscuras, reduciendo el contacto con los dientes.

Bebe agua después de ingerir alimentos pigmentados para enjuagar la boca.

Considera limpiezas profesionales periódicas para eliminar manchas superficiales.

Cuidar tu alimentación y seguir hábitos de higiene bucal adecuados no solo protege tu salud oral, sino que también ayuda a mantener una sonrisa más blanca por más tiempo.

BB