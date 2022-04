El próximo lunes 2 de mayo se llevará a cabo la Met Gala 2022, un evento benéfico que recauda la mayor parte de la financiación anual del Instituto de Vestuario. En él, las celebridades más mediáticas del momento desfilan por el museo MET de Nueva York con elegantes atuendos inspirados en la temática impuesta por los organizadores.

AFP

Este año, el tema a seguir es “In America: An Anthology of Fashion”, una oda a la moda estadounidense que sirve como continuación de la Met Gala 2021: “In America: A Lexicon of Fashion”.

Una de las dudas más recurrentes entre los espectadores que no están tan empapados en el tema de la moda y la Met Gala, es el por qué ha pasado tan poco tiempo entre una Met Gala y otra. El motivo, mismo que durante el último par de años ha afectado a todos los eventos del mundo entero, es nada más y nada menos que la pandemia.

AFP

AFP

Debido a la pandemia, la Met Gala 2020 tuvo que ser cancelada, y por los mismos motivos, en 2021 se vio retrasada hasta septiembre, en lugar de haberse llevado a cabo el primer lunes de mayo como se acostumbra.

Este año hemos visto un rayo de esperanza que promete retomar la realidad como la conocíamos antes de los sucesos del 2020, por lo que los organizadores del mediático evento (entre ellos, la editora de Vogue Anna Wintour) han decidido llevar a cabo la Met Gala en la fecha correcta.

UNSPLASH/Daniela Araya

A diferencia de la Met Gala 2021 donde se percibió una oda a la moda estadounidense y a íconos norteamericanos como Marilyn Monroe o Audrey Hepburn, en esta ocasión se espera apreciar una faceta alternativa de la moda de Estados Unidos.

UNSPLASH/Felipe Simo

