La Met Gala 2022 se llevará a cabo el próximo lunes 2 de mayo, como una continuación de la gala celebrada en septiembre del año pasado

El famoso evento conocido como "The First Monday in May" se llevará a cabo el primer lunes de mayo de 2022, a diferencia del año pasado que se vio retrasada un par de meses debido a la pandemia.

Éstos son algunos datos que debes conocer sobre la Met Gala 2022.

La temática

Cada Met Gala destaca por tener una temática, que los asistentes deben seguir a la hora de elegir su vestuario con el que desfilarán en la mediática alfombra roja. En 2018 por ejemplo, las celebridades invitadas vistieron atuendos con temática religiosa, y en 2019 el tema elegido fue "Camp", un concepto que llevó a los invitados a vestir diferentes outfits extravagantes.

La Met Gala 2022 es una continuación de la temática del año pasado. Mientras que en 2021 se eligió “In America: A Lexicon of Fashion” (una oda a la moda estadounidense, con homenajes a íconos como Marilyn Monroe y Audrey Hepburn) este año veremos una faceta alternativa de la moda norteamericana, bajo la temática “In America: An Anthology of Fashion”.

La temática de la Met Gala 2022 es “In America: An Anthology of Fashion”, una alternativa a la moda norteamericana. AFP

Anfitriones

El nombre que siempre destaca en cada Met Gala es el de Anna Wintour, editora en jefe de la revista Vogue y organizadora del famoso evento, sin embargo, cada año se eligen a diferentes famosos para ser anfitriones del evento. Esta ocasión, los elegidos han sido Blake Lively, Ryan Reynolds y Regina King.

Blake Lively y Ryan Reynolds serán anfitriones en la Met Gala 2022. AP/ Evan Agostini

¿Qué es la Met Gala?

Esta mediática gala, conocida como el lunes más importante para la industria de la moda, es un evento benéfico que recauda la mayor parte de la financiación anual del Instituto de Vestuario. La mediática alfombra roja, que es cuando los famosos suben las escaleras del museo utilizando vestuarios inspirados en la temática del año, es la antesala de una exposición en el Centro de Vestuario, inspirado en la misma temática.

El vestido que Kendall Jenner usó en la Met Gala 2021 está inspirado en Audrey Hepburn. AFP

