Fieles a su fórmula de turnos extenuantes y poner la bola en juego, los Azulejos dominaron 5-2 a los Yankees de Nueva York para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en nueve años.

Guerrero y George Springer remolcaron sendas carreras y Nathan Lukes prendió un sencillo que produjo las otras dos, catapultando a los Azulejos, quienes sentenciaron por 3-1 la Serie Divisional en la casa de sus oponentes del Este.

Toronto disputará su octava serie por el título de la Americana y la primera desde 2016.

Pete Crow-Armstrong de los Cachorros de Chicago tras batear un sencillo remolcador de dos carreras. AP/E. Hooley

Los Cachorros evitan la barrida

Pete Crow-Armstrong quebró el empate mediante un sencillo de dos carreras y los Cachorros de Chicago evitaron la barrida al superar 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee en el tercer juego de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

El enfrentamiento entre los rivales de la División Central de la Liga Nacional marca la primera serie de postemporada en la que ambos equipos anotaron en la primera entrada en cada uno de los primeros tres juegos. El cuarto encuentro está pactado para hoy por la noche.

Gleyber Torres, de los Tigres de Detroit, festeja un jonrón. AP/R. Sun

Detroit doblega a los Marineros

Las estrellas de los Tigres de Detroit hicieron acto de presencia cuando más se les necesitaba. Al filo de la eliminación y perdiendo 3-0 contra los Marineros de Seattle en el cuarto juego de su serie divisional de la Liga Americana, los bates adormecidos de Detroit finalmente retumbaron para ganar 9-3 y forzar un decisivo quinto duelo mañana en el T-Mobile Park de Seattle.

Las nueve carreras de los Tigres son su mayor cantidad en un juego de postemporada desde que anotaron 13 en el sexto partido de la Serie Mundial de 1968.

Kyle Schwarber batea un cuadrangular solitario frente a Yoshinobu Yamamoto. AP/J. Hong

Philadelphia remonta el marcador

Con ofensivas explosivas en dos episodios (uno de tres carreras y otro de cinco), los Filis revivieron en la Serie Divisional de la Liga Nacional tras imponerse 8-2 sobre los Dodgers. La figura del encuentro fue Kyle Schwarber, quien comandó el ataque visitante al remolcar tres anotaciones y conectar dos jonrones que marcaron el rumbo del duelo.

El conjunto de Philadelphia arruinó la fiesta angelina al conseguir su primera victoria en territorio rival, con la que recortó la desventaja y puso la serie 2-1 en favor de los californianos, que buscarán ganar hoy para avanzar.

