Así es la postura que debes tomar al dormir para evitar dolores de espalda

Dormir bien no solo implica descansar las horas necesarias, sino también adoptar una postura adecuada que proteja la salud de nuestra espalda. Muchas personas se despiertan con molestias en la zona lumbar o cervical sin saber que, en muchos casos, la causa está directamente relacionada con la posición que adoptan al dormir.

La mejor postura para prevenir los dolores de espalda es dormir de lado, preferiblemente del lado izquierdo. Esta posición permite mantener una alineación natural de la columna vertebral, facilita la circulación sanguínea y evita la presión sobre órganos internos. Para mejorar aún más esta postura, se recomienda colocar una almohada entre las piernas , lo que ayuda a mantener la pelvis y la columna en una posición neutral.

Otra opción aceptable es dormir boca arriba, siempre que se utilice una almohada adecuada que mantenga la cabeza alineada con el cuello y la columna. En esta posición, también es recomendable colocar una almohada o un cojín bajo las rodillas para reducir la tensión en la zona lumbar.

En cambio, dormir boca abajo es la postura menos recomendada. Aunque puede reducir los ronquidos, esta posición obliga a girar el cuello hacia un lado durante muchas horas y genera una curvatura antinatural en la espalda , lo que puede derivar en dolores musculares y articulares.

Además de la postura, el colchón y la almohada juegan un papel fundamental. Un colchón de firmeza media, que se adapte al cuerpo sin hundirse, es ideal para mantener la columna bien apoyada. La almohada, por su parte, debe tener la altura adecuada según la postura: más baja para quienes duermen boca arriba y más alta para quienes duermen de lado.

Adoptar una postura adecuada al dormir es esencial para prevenir dolores de espalda. Dormir de lado con apoyo entre las piernas o boca arriba con soporte bajo las rodillas puede marcar una gran diferencia en tu descanso y salud física.

