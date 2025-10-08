Día del Vaso Rojo en Starbucks 2025: ¿Qué es y cuándo?

La temporada más esperada por los amantes del café está a punto de arrancar, Starbucks se prepara para dar la bienvenida a la Navidad con el lanzamiento de su menú navideño 2025, y con él, uno de sus eventos más icónicos: el Día del Vaso Rojo.

Esta celebración se ha convertido en un momento clave para los fanáticos de la marca en Estados Unidos, marcando oficialmente el inicio de las fiestas en sus tiendas y generando gran expectativa entre coleccionistas y clientes.

Te recomendamos: Lista de frutas y alimentos que son de temporada en octubre

Pero, ¿qué es exactamente el Día del Vaso Rojo? Conocido internacionalmente como Red Cup Day, se trata de una tradición anual en la que Starbucks sorprende a sus clientes con vasos reutilizables de edición especial al adquirir cualquier bebida del menú navideño, hasta agotar existencias.

Más allá de su carácter ecológico, estos vasos se han transformado en objetos de colección muy codiciados entre los seguidores de la cadena.

Para 2025, Starbucks de Estados Unidos anunció que la celebración se realizará el 6 de noviembre, una fecha que no solo marca el regreso de las bebidas más populares de la temporada, sino que coincide con el estreno de la esperada colección Starbucks × Hello Kitty.

Así, el Día del Vaso Rojo se perfila como uno de los eventos más destacados del año para la marca y sus fanáticos.

Lee también: Los medicamentos más comunes que pueden causar daño hepático

NA