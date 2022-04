La Met Gala 2022 se llevará a cabo el primer lunes de mayo, como una continuación de la gala celebrada en septiembre del año pasado

Como es costumbre, la Met Gala de este año se llevará a cabo el primer lunes de mayo, a diferencia de la del año pasado que se vio retrasada un par de meses debido a la pandemia.

Según se anunció hace un par de meses, la próxima Met Gala se celebrará el próximo lunes 2 de mayo y la temática “In America: An Anthology of Fashion” será una continuación de la temática de 2021: “In America: A Lexicon of Fashion”. Si bien la Met Gala del año pasado fue una oda a la moda estadounidense, con homenajes a íconos como Marilyn Monroe y Audrey Hepburn, este año veremos una faceta alternativa de la moda norteamericana.

Los anfitriones del evento serán la pareja de actores Blake Lively y Ryan Reynolds, al lado de la también actriz Regina King.

Blake Lively y Ryan Reynolds serán anfitriones en la Met Gala 2022. AP/ Evan Agostini

La actriz Regina King será junto a Blake Lively y Ryan Reynolds, anfitriiona de la Met Gala 2022. AP

La presencia de Blake Lively como una de las caras principales de la próxima Met Gala ha emocionado a los fanáticos del mundo de la moda, ya que la actriz suele destacar como una de las mejores vestidas en la mediática alfombra roja del primer lunes de mayo.

La última aparición de Blake Lively en una Met Gala fue en 2018, donde lució un impresionante diseño de Versace que acaparó todas las miradas y se inspiró en la temática católica-religiosa de aquel año. Desde entonces la estadounidense no ha vuelto a pisar la mediática alfombra roja del museo MET en Nueva York, por lo que las expectativas de sus fanáticos son bastante altas.

MR