Faltan solo unos días para uno de los eventos más famosos y exclusivos del año en el mundo de la moda y el entretenimiento: la ceremonia de recaudación de fondos para el museo metropolitano de arte de NY, conocida como The Firt Monday in May, que este año será una continuación del concepto de la edición pasada llevada a cabo en septiembre, tras haberse suspendido en 2020 y tener que aplazarla la del 2021 para poder llevarla a cabo de manera segura.

La cita, para todos los apasionados y curiosos de la moda, será el próximo lunes 2 de mayo, día en el que veremos a cientos de celebridades derrochar glamour y excentricidad, que para estas alturas, ya deben tener listos sus outfits al estilo de la Met Gala 2022 y su concepto: ‘In America: An Anthology of Fashion’.

Si te preguntas a qué hora y cómo podrás ver la alfombra roja de esta edición de la gala del MET, que tendrá como anfitriones a Blake Lively y su marido Ryan Reynolds, acompañados por Lin-Manuel Miranda, debes saber que cuentas con varias opciones, aunque las dos principales son: televisión de paga o streaming.

En el primer caso, se podrá ver a través de E! Entertainment, mientras que por internet, se mantiene la trasmisión oficial y cobertura en redes sociales por parte de Vogue, que será conducida por Vanessa Hudgens. En ambos casos, la emisión del exclusivo evento del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York comenzará a partir a las 17:00 horas en México UTC/GMT -6 horas.

