Jueves, 09 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Nicole Kidman causa furor en portada de "Vogue"

Nicole Kidman es una actriz con estilo impecable, y lo demuestra una vez más en esta edición de la revista

Por: SUN .

Nicole Kidman impacta en la portada de la revista

Nicole Kidman impacta en la portada de la revista "Vogue". EFE / ARCHIVO

La actriz Nicole Kidman protagoniza una portada de la edición especial de Vogue, asociada con su evento anual "Vogue World", que en 2025 rendirá homenaje al vínculo entre la moda y el cine. Hasta ahora, en las redes de la “biblia de la moda”, han compartido imágenes de cubiertas con otras dos actrices destacadas de Hollywood: Ayo Edibiri y Greta Lee.

La actriz australiana causa furor en la sesión fotográfica, con vestidos de gala en tonos y texturas impresionantes.

Nicole Kidman en la portada de Vogue

La actriz y productora impacta en la portada de la edición de noviembre de Vogue, con un vestido cobrizo con guiño al estilo lencero, con tirantes spaghetti y encaje en el escote.

Pero la falda no es recta ni de textura fluida como el clásico "slip dress", es un diseño con volumen y sutil plisado, que evoca las faldas globo que han estado en tendencia todo 2025. Se completa con un cinturón grueso a la altura de las caderas.

Lee: Angelina Jolie planea dejar EU por diferencias con gobierno de Trump

El vestido que lleva Nicole Kidman en esta tapa, es de la firma Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello y nos expresa varias tendencias: estilo lencero, tonos tierra, prendas con volumen.

Nicole Kidman redefine la elegancia: más looks

Fotografiada por Carlijn Jacobs, Nicole Kidman modela más vestidos de gala. Uno de ellos es de color verde lima con aberturas en el torso y un rico diseño con volantes en el cuello; es de la colección Artisanal de Maison Margiela.

ESPECIAL / IG / @voguemagazine 
ESPECIAL / IG / @voguemagazine 

La actriz también posa con un vestido de terciopelo borgoña, con escote asimétrico y drapeado, de Dolce & Gabbana Alta Moda. 

ESPECIAL / IG / @voguemagazine  
ESPECIAL / IG / @voguemagazine  

Uno de los diseños más auténticos es el vestido plateado con abertura en el centro con formas orgánicas, se trata de una creación de Schiaparelli.

ESPECIAL / IG / @voguemagazine   
ESPECIAL / IG / @voguemagazine   

Nicole Kidman es una actriz con estilo impecable, y lo demuestra una vez más en esta edición de la prestigiosa revista.

Lee: Ángela Aguilar celebra su cumpleaños 22 sin Christian Nodal

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones