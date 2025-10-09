Nicole Kidman causa furor en portada de "Vogue"

La actriz Nicole Kidman protagoniza una portada de la edición especial de Vogue , asociada con su evento anual "Vogue World", que en 2025 rendirá homenaje al vínculo entre la moda y el cine. Hasta ahora, en las redes de la “biblia de la moda”, han compartido imágenes de cubiertas con otras dos actrices destacadas de Hollywood: Ayo Edibiri y Greta Lee.

La actriz australiana causa furor en la sesión fotográfica, con vestidos de gala en tonos y texturas impresionantes.

Nicole Kidman en la portada de Vogue

La actriz y productora impacta en la portada de la edición de noviembre de Vogue , con un vestido cobrizo con guiño al estilo lencero, con tirantes spaghetti y encaje en el escote.

Pero la falda no es recta ni de textura fluida como el clásico "slip dress", es un diseño con volumen y sutil plisado, que evoca las faldas globo que han estado en tendencia todo 2025. Se completa con un cinturón grueso a la altura de las caderas.

El vestido que lleva Nicole Kidman en esta tapa, es de la firma Saint Laurent , diseñado por Anthony Vaccarello y nos expresa varias tendencias: estilo lencero, tonos tierra, prendas con volumen.

Nicole Kidman redefine la elegancia: más looks

Fotografiada por Carlijn Jacobs, Nicole Kidman modela más vestidos de gala. Uno de ellos es de color verde lima con aberturas en el torso y un rico diseño con volantes en el cuello; es de la colección Artisanal de Maison Margiela.

ESPECIAL / IG / @voguemagazine

La actriz también posa con un vestido de terciopelo borgoña, con escote asimétrico y drapeado, de Dolce & Gabbana Alta Moda.

ESPECIAL / IG / @voguemagazine

Uno de los diseños más auténticos es el vestido plateado con abertura en el centro con formas orgánicas, se trata de una creación de Schiaparelli.

ESPECIAL / IG / @voguemagazine

Nicole Kidman es una actriz con estilo impecable, y lo demuestra una vez más en esta edición de la prestigiosa revista.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL