Cuando hablamos de la Met Gala, uno de los nombres que definitivamente destacan es el de la editora en jefe de Vogue, la británica Anna Wintour. Ella es una de las principales organizadoras del mediático evento, el cual es reconocido como la alfombra roja más importante para la industria de la moda.

Horas antes de que comenzara la Met Gala de este año, que se realizó el 13 de septiembre -en lugar del primer lunes de mayo tras haber sido pospuesta debido a la pandemia- Vogue publicó un video donde Anna Wintour habla sobre algunos de los que ella considera los mejores looks usados por celebridades en la Met Gala a través de los años.

Bianca Jagger, 1974

El nombre que encabeza la lista de los looks de Met Gala favoritos de Wintour es el de Bianca Jagger, activista nicaragüense y ex esposa del cantante Mick Jagger quien en 1974 asistió utilizando un increíble vestido rojo de lentejuelas a juego con una boina, firmado por el diseñador estadounidense Halston.

Cher, 1974

Definitivamente Cher se ha caracterizado a través de los años por ser el centro de atención en los eventos a los que asiste, tanto en 1974 cuando era una joven de 28 años como en la actualidad. En la Met Gala de 1974 la cantante lució un deslumbrante outfit del diseñador Bob Mackie.

Liv Tyler y Stella McCartney, 1999

Cada Met Gala tiene una temática, que los invitados deben tomar en cuenta a la hora de elegir el atuendo que usarán en la mediática alfombra roja. La met Gala de 1999 tuvo como temática "Rock Style", y quién mejor para representarlo que Liv Tyler y Stella McCartney, hijas del vocalista de Aerosmith Steven Tyler y del ex Beatle Paul McCartney.

Las en ese entonces jóvenes de 22 y 28 años respectivamente, asistieron al evento utilizando camisetas que llevaban escrito "rock royalty", atuendos que si bien resaltaron por ser informales, representaron a la perfección la mentalidad rockstar que el evento de ese año trataba de reflejar.

Sarah Jessica Parker, 2006

¿Quién mejor para brillar en una red carpet que Sarah Jessica Parker? El vestido que la actriz llevó a la Met Gala 2006 firmado por Alexander McQueen es uno de los favoritos de la editora de Vogue. La temática de aquella edición debía estar inspirada en la moda británica.

Blake Lively, 2009

En 2009 cuando la actriz Blake Lively era mundialmente conocida gracias a la serie Gossip Girl, pero aún no era considerada el ícono de moda que es actualmente, deslumbró en la alfombra roja de la Met Gala en un vestido Versace.

Rihanna, 2015

Rihanna es definitivamente una de las celebridades más aplaudidas en la Met Gala, y aunque este año su look no logró el mismo efecto, no podemos olvidar el impresionante vestido amarillo que llevó a la Met Gala de 2015 donde la temática fue la moda de China. El outfit fue un diseño firmado por Guo Pei (originaria de China) y según Anna Wintour, se ha convertido en uno de los atuendos inolvidables de toda la historia de la Met Gala.

Rihanna, 2018

Una de las Met Gala más recientes que ha quedado en el recuerdo de todos los amantes de la moda como quizá la más interesante de todas. La ante penúltima Met Gala estuvo inspirada en la moda y la religión católica, por lo que pudimos apreciar diferentes vestidos inspirados en personajes de la religión católica, ángeles, vitrales de iglesias, pero ninguno tan deslumbrante como el outfit Maison Margiela que llevó Rihanna, inspirado en la vestimenta de los papas.

Lady Gaga, 2019

La última Met Gala antes de la pandemia fue la de 2019, cuya temática fue "Camp", un término que hace referencia a lo extravagante y absurdo. Tras leer esta definición, la evidente anfitriona de esta edición no podría ser otra más que la cantante Lady Gaga, quien se robó todas las miradas cuando llegó en un vestido rosa firmado por Brandon Maxwell que se fue quitando frente a todos y resultó ser cuatro outfits en uno solo. Todo un espectáculo que pasará a la historia como uno de los mejores momentos en la Met Gala.

