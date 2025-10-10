Krispy Kreme lanza donas de Halloween y Día de Muertos: ¿Cuándo y dónde conseguirlas?

La icónica marca de donas, Krispy Kreme, anunció recientemente la llegada de una nueva colección de edición limitada para celebrar Halloween y el Día de Muertos. A continuación, te compartimos todos los detalles.

Con una mezcla increíble de color, sabor y tradición, este octubre la compañía estadounidense lanzará tres donas especiales, ideales para festejar la próxima temporada de sustos.

Como cada año, Krispy Kreme se esfuerza por reflejar, no solo en sabor sino también en imagen, la esencia de cada festividad que celebra, y esta edición “spooky” no será la excepción.

La colección de Halloween y Día de Muertos contará con tres propuestas diferentes, inspiradas en las Catrinas, los clásicos monstruos como Drácula y en uno de los sabores más populares de la temporada: la calabaza.

La colección incluye tres donas exclusivas:

Pumpkin Spice: rellena de crema pastelera y decorada como calabaza con betún y chocolate.

rellena de crema pastelera y decorada como calabaza con betún y chocolate. Drácula: rellena de fresa, con cobertura de chocolate, ojos de azúcar y colmillos de mermelada.

rellena de fresa, con cobertura de chocolate, ojos de azúcar y colmillos de mermelada. Katrina: inspirada en el pan de muerto, rellena con crema de Carlos V y decorada como una Catrina elegante.

“Halloween y Día de Muertos son celebraciones que mezclan diversión y tradición. En Krispy Kreme queremos ser parte de esas historias con propuestas que sorprenden y conectan con nuestros Krispy Lovers”, explicó Guadalupe Name, Directora de Marketing en México.

También puedes leer: Estas son las flores que debes colocar en la ofrenda de Día de Muertos

Las donas estarán disponibles del 10 de octubre al 2 de noviembre en todas las tiendas físicas del país y también mediante aplicaciones de entrega a domicilio como la propia app de Krispy Kreme, Uber Eats, Rappi, Didi y otras plaraformas.

CORTESÍA

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP