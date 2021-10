Falta menos de un mes para la fecha preferida de muchos: Halloween, día amado por chicos y grandes que disfrutan de disfrazarse. Si tienes planeado asistir a alguna fiesta de disfraces y no sabes cómo vestirte, te compartimos cómo recrear 5 looks de series y películas que han triunfado este 2021. Todos los looks son con prendas de ropa de tiendas de moda que puedes volver a usar cualquier otro día por separado.

Cruella de vil (Emma Stone)

La película "Cruella" protagonizada por Emma Stone cuenta los orígenes de la villana de Disney, y -como Cruella hubiera querido- propone infinidad de outfits que querrán ser imitados por los amantes de la moda.

ESPECIAL/ DISNEY

Vestido mini, animal print $799 MXN. ZARA

Chamarra negra efecto piel $1,299 MXN. ZARA

Botas negras altas de tacón $1,999 MXN. ZARA

Lipstick "The Disney Cruella Collection" $379 MXN. MAC

El juego del calamar: muñeca

La temible muñeca del juego "luz verde, luz roja" en la serie surcoreana "El Juego del Calamar" se convertirá sin lugar a dudas en uno de los disfraces favoritos del próximo Halloween, y se puede realizar con prendas de cualquier tienda de moda.

ESPECIAL/ NETFLIX

Vestido en punto acanalado naranja $199 MXN. H&M

Playera relaxed fit amarillo $249 MXN. H&M

Mocasines con cadena negros $549 MXN. H&M

Calcetines en tejido fino blancos $99 MXN. H&M

Scrunchies lila $149 MXN. H&M

El juego del calamar: jugador

Sin duda "El juego del calamar" se ha convertido en tema de conversación en el mundo entero, y la cercanía de la fecha de su estreno con Halloween lo convierten en una gran inspiración para las fiestas de disfraces.

ESPECIAL/ NETFLIX

Chamarra Adidas verde $1,499 MXN. ADIDAS

Pants Icon México Adidas $1,699. ADIDAS

Playera relaxed fit blanca $249 MXN. H&M

Tenix Vans blancos skate slip-on $1,299 MXN. VANS

Wandavisión

Estrenada en Disney+ a principios de este año, Wandavision cuenta la historia de La Bruja Escarlata y Visión, dos personajes del Universo Cinematográfico de Marvel. De manera irónica, en un episodio que tiene lugar durante Halloween la protagonista se disfraza con el outfit que utilizaba su personaje en los cómics.

ESPECIAL/ DISNEY+

Body tipo halter rojo $399 MXN. STRADIVARIUS

Leggings acanalados rosa $299 MXN. H&M

Botines de piel sintética rojos $3,999 MXN. ZARA

Pañuelo de seda rojo JBE $399 MXN. LIVERPOOL

Lipstick rojo retro matte "Ruby Woo" $349 MXN. MAC

Cruella de Vil (caricatura)

ESPECIAL/ DISNEY

Abrigo blanco de pelo sintético $599 MXN. H&M

Vestido negro drapeado $799 MXN. ZARA

Zapatos de tacón con rejilla nros $899 MXN. ZARA

7 pack de anillos dorados $299 MXN. H&M

Bolso negro con correa $329 MXN. H&M

