Hulu: Qué es, qué contenido ofrece y por qué reemplaza a Star en Disney+

A partir del 8 de octubre de 2025, Disney+ comenzó a reemplazar la sección “Star” por “Hulu” en diversos mercados internacionales, incluyendo Europa, Australia y América Latina. Este cambio forma parte de la estrategia de la compañía para unificar sus plataformas de streaming bajo una sola marca global de entretenimiento general y prepara el camino para una experiencia de aplicación integrada que se lanzará en 2026.

Hulu, conocida por su contenido dirigido a adultos y por series originales de gran éxito como The Bear, Only Murders in the Building y The Handmaid’s Tale, ahora se integra a Disney+ como el núcleo de entretenimiento general y con esto, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia más coherente y simplificada, eliminando la necesidad de alternar entre distintas secciones o aplicaciones. En países como México, la integración de Hulu en Disney+ se ha llevado a cabo de manera progresiva desde principios de octubre.

Aunque el contenido de Hulu y Star es bastante similar, con series y películas de estudios como Fox, FX y ABC, la diferencia principal radica en la marca y la interfaz. Hulu ofrece un diseño más moderno y dinámico, que facilita la navegación y el acceso a su amplio catálogo, además, esta integración permite a los usuarios explorar una mayor variedad de contenido sin tener que cambiar entre distintas aplicaciones o servicios.

Es importante mencionar que, aunque Hulu se ha incorporado a Disney+ en mercados internacionales, en Estados Unidos todavía opera de manera independiente, sin embargo, se prevé que para 2026 Hulu se fusione completamente con Disney+, creando una única aplicación que combine todo el contenido de ambas plataformas, ofreciendo así una experiencia de entretenimiento más completa.

Este cambio no solo mejora la experiencia del usuario al proporcionar una interfaz más accesible y coherente, sino que también amplía significativamente el catálogo disponible, brindando a los suscriptores una oferta más diversa y atractiva.

YC