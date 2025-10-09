Así subirán de precio los boletos en los parques de Disney

Los parques temáticos de Disney en Estados Unidos volverán a ajustar sus precios de entrada, con incrementos que se aplicarán especialmente en los días y temporadas de mayor afluencia.

La empresa confirmó que los boletos de un solo día, los pases anuales y las tarifas de estacionamiento tendrán modificaciones, aunque aclaró que los boletos ya adquiridos para fechas hasta octubre de 2026 mantendrán su costo actual y este ajuste responde a un intento de equilibrar la demanda en épocas pico y a los crecientes costos de operación y mantenimiento de sus complejos turísticos.

En el caso de los parques ubicados en California, los aumentos serán más moderados, con incrementos menores al 3 % en la mayoría de los niveles de precio. Sin embargo, en las fechas más concurridas, los visitantes sí notarán un alza más significativa, lo que impactará principalmente a quienes planeen acudir en vacaciones, puentes o festividades.

En Disneyland, el precio del boleto de un día en temporada alta asciende a 224 dólares, mientras que la entrada más económica permanece en 104 dólares, una tarifa que no se modificaba desde 2019.

Los pases anuales también se verán afectados: el pase Inspire costará mil 899 dólares y el Believe mil 474 dólares, con incrementos que rondan entre 7 % y 8 %, mientras que el servicio de acceso rápido conocido como Lightning Lane también subirá de precio, con tarifas que comienzan en 34 dólares y el estacionamiento general pasará de 35 a 40 dólares, y los espacios preferentes también tendrán un costo mayor.

En Walt Disney World, ubicado en Florida, los boletos de un día durante los periodos de mayor afluencia superarán los 200 dólares, alcanzando hasta 209 en las fechas más demandadas, los pases anuales experimentarán aumentos que van de 20 a 80 dólares, dependiendo del tipo de acceso y beneficios incluidos.

Disney indicó que los precios base y los niveles más altos se mantendrán sin cambios hasta finales de 2026, aunque algunos servicios complementarios y renovaciones de pases sí tendrán ajustes.

La compañía explicó que estas variaciones obedecen al aumento de los costos laborales, a las inversiones en nuevas atracciones y a la necesidad de mantener estándares de calidad en la experiencia del visitante. También destacó que seguirá ofreciendo paquetes y opciones especiales para distintos presupuestos, incluyendo promociones para residentes locales.

YC