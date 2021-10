Películas y series como "Cruella de Vil" y "El Juego del Calamar" destacan como lo más visto del 2021, y por lo tanto es de esperarse que este próximo Halloween sean algunas de las temáticas más vistas en las fiestas de disfraces, así como en su momento el Joker o Harley Quinn fueron los personajes que sí o sí se repetían en cada fiesta del 31 de octubre.

Aunque en el resto del mundo el comienzo del otoño el 21 de septiembre marca el inicio del mood de Halloween, los mexicanos esperamos a que termine el mes patrio para pensar en películas de terror, fiestas de disfraces y pay de calabaza.

Estos son algunos de los personajes y temáticas que han sido tendencia los últimos meses y por lo tanto son excelentes opciones para considerar en una fiesta de disfraces.

El juego del calamar

La serie surcoreana "El Juego del Calamar" se ha convertido rápidamente en una de las series más vistas en Netflix, por lo que es de esperarse que el próximo 31 de octubre más de alguno decida disfrazarse de la temible muñeca del juego "Luz verde, luz roja", o alguno de los soldados encapuchados que tanto temor nos causaron a lo largo de nueve episodios.

INSTAGRAM @SQUIDGAME_NETFLIX

INSTAGRAM @SQUIDGAME_NETFLIX

Cruella de Vil

Este 2021 pudimos ser testigos del lado más humano de la famosa villana de Disney Cruella de Vil, en la cinta "Cruella" protagonizada por la talentosa Emma Stone. La fama que ganó el personaje los últimos meses sumado a la infinita cantidad de atuendos que utilizó la actriz en "Cruella", nos hace pensar que este próximo 31 de octubre veremos a varias personas disfrazadas con abrigos con estampados blanco y negro.

INSTAGRAM @DISNEYCRUELLA

Britney Spears

Aunque la Princesa del Pop no es un personaje ficticio, el movimiento #freebritney que ayudó a que la cantante se deshiciera de su padre como su tutor legal, la convirtió en uno de los temas más hablados del año, por lo que no sería de sorprenderse que más de alguna persona utilice en Halloween un traje rojo como el del videoclip de Oops I did it again.

La casa de papel

La serie española "La casa de papel" se ha ganado el cariño del público internacional a través de los años, y el estreno del volumen 1 de su primera temporada el pasado 3 de septiembre la convierte en uno de los temas favoritos para el próximo Halloween.

INSTAGRAM @LACASADEPAPEL

Lady Di

¿Quién no quisiera disfrazarse de Lady Di por lo menos por una noche? La mediática Princesa Diana de Gales nunca ha dejado de ser tema de conversación, pero este 2021 con el próximo estreno de la cinta "Spencer" protagonizada por Kristen Stewart ha puesto -para variar- a Lady Di en boca de todos.

INSTAGRAM @SPENCER_MOVIE

***

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

MR