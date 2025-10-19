Patio para desayunar

En un patio lleno de sombrillas, con un par de bancas a su entrada para quien espera mesa, se encuentra Espacio Abierto, acogedor restaurante lleno de detalles al que acudí a desayunar.

Está en lo que anteriormente fue un taller de arquitectura, del gran Luis Aldrete; ahora convertido en restaurante y en su planta alta galería de arte.

Abrió en el año 2021, allá por el mes de agosto, si bien recuerdo. Así pues, con su comedor casi completo al aire libre, sirven sus delicias a las que, acompañado de mi querido Carlo, probamos para poder reseñarte un nuevo lugar, como cada semana.

Tienen un amplio menú para desayunar, digno de todos los gustos, con una selección de chilaquiles, huevos, dulces, alimentos confeccionados light, sándwiches, toasts, quichés y tortillas.

De inicio y para romper con lo tradicional ordenamos un buen sándwich de pato $210. Es de carne confitada de pato, deshebrada y muy jugosa, con una compota de pera que preparan con una reducción de vino tinto que le aporta un sabor no tan tradicional en este platillo pero sí le da mucha personalidad.

Lo preparan con pan de hogaza (pan artesanal) que acaban de dorar en plancha una vez integrado el sándwich. Lo acompañan con una fresca ensalada con lechugas, tomates cherry y cebolla en pluma. Te ofrecen un aderezo de mostaza y mayo para untar en tu sándwich.

Seguimos con unos buenos y tradicionales chilaquiles verdes ($110). Los preparan con tomatillo milpero, que son esos de tamaño de una canica, mismos que tateman en el comal hasta dejarlos ennegrecidos para que aporten un sabor dulce y ahumado, sus totopos, fritos, son de tamaño regular, digamos de bocado, muy bien impregnados de sus salsa. Le dan la bendición con unos buenos cucharazos de crema de rancho espesa. Ofrecen complementos aparte, como tocino, pollo, aguacate o chorizo. Yo opté por este último que presentaron coronando el platillo.

Muy bien dorado en sus partes, en trozos generosos. Acompañan con un pequeño tazón de frijoles peruanos fritos caldosos.

Por último y para completar la terna de platillos que siempre te expongo. Compartimos un buen sándwich de huevo ($150). Parece sencillo, pero en realidad es platillo de elaboración compleja, ya que lleva una mermelada de tocino (que la verdad fue el disparador para escogerlo) que con lleva mucho oficio, lo integran con huevo revuelto o estrellado (así lo pedí yo), queso chihuahua bien fundido unas rebanadas de jamón de pierna, jitomate, lechuga y cebolla. Lo presentan en un bollo brioche de hamburguesa y acompañan con una ensalada sencilla de casa como el sándwich de pato. La mermelada le da un sabor dulce al platillo y los demás ingredientes rompen con algo salado.

Espacio Abierto es un buen lugar para acudir en familia o con amigos y disfrutar. Larga vida.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Espacio Abierto

Comida: 4.5

Lugar: 4.5

Servicio: 5

D: C. Simón Bolívar 320, Col Americana, 44140 Guadalajara, Jalisco.

Horario: martes a sábado de 9:00 am a 8:00 pm. Domingo 9:00 am a 3:00 pm

IG: @_espacio_abierto_

Tel: 3319907188.