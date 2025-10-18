El altar de muertos es uno de los aspectos más representativos e importantes del Día de Muertos, pues, más allá de su estética visual y la intención de honrar a nuestros difuntos, esta práctica tiene un profundo significado que conecta con nuestras tradiciones, cultura y raíces.

Aunque es común que, durante las fechas cercanas al 2 de noviembre, familias de todo México monten un altar en sus hogares para conmemorar a sus seres queridos fallecidos, muchos mexicanos desconocen cuáles son los elementos que deben incluir para respetar la tradición.

Es importante conocerlos, ya que, a demás de ser parte de nuestra cultura, cada elemento del altar —desde las flores y velas hasta los alimentos y adornos— posee un significado que une a las familias con sus tradiciones y con el ciclo de la vida y la muerte.

Por este motivo, a continuación te explicamos qué elementos debe tener un altar de muertos y cuál es su significado.

¿Qué lleva un altar y qué significa cada cosa?

Según el Gobierno de México, cada elemento de una ofrenda tiene un significado especial:

Agua: simboliza la fuente de vida y se ofrece para calmar la sed de las almas tras su largo viaje, ayudando a su regreso.

Sal: representa la purificación y protege al cuerpo de la corrupción durante su ida y vuelta hasta el próximo año.

Veladoras: la llama simboliza la luz, la fe y la esperanza, guiando a las almas hacia sus antiguos lugares e iluminando su regreso a casa.

Copal e incienso: usados desde tiempos indígenas como ofrenda a los dioses, limpian el espacio de malos espíritus, asegurando un paso seguro del alma.

Flores: decoran y aromatizan el altar durante la estancia del alma; el alhelí y la nube simbolizan pureza y ternura, acompañando especialmente a los niños.

Pan de muerto: uno de los elementos más importantes, representa el cariño y la hermandad hacia los seres queridos que han fallecido.

Papel picado: colorido y alegre, representa el aire, uno de los cuatro elementos esenciales en cualquier ofrenda.

Retrato: muestra a la persona o personas a quienes se dedica la ofrenda, recordándolas y honrándolas.

Con información de SUN

