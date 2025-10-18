El altar de muertos es uno de los aspectos más representativos e importantes del Día de Muertos, pues, más allá de su estética visual y la intención de honrar a nuestros difuntos, esta práctica tiene un profundo significado que conecta con nuestras tradiciones, cultura y raíces.Aunque es común que, durante las fechas cercanas al 2 de noviembre, familias de todo México monten un altar en sus hogares para conmemorar a sus seres queridos fallecidos, muchos mexicanos desconocen cuáles son los elementos que deben incluir para respetar la tradición.Es importante conocerlos, ya que, además de ser parte de nuestra cultura, cada elemento del altar —desde las flores y velas hasta los alimentos y adornos— posee un significado que une a las familias con sus tradiciones y con el ciclo de la vida y la muerte.Por este motivo, a continuación te explicamos qué elementos debe tener un altar de muertos y cuál es su significado.Según el Gobierno de México, cada elemento de una ofrenda tiene un significado especial:Agua: simboliza la fuente de vida y se ofrece para calmar la sed de las almas tras su largo viaje, ayudando a su regreso.Sal: representa la purificación y protege al cuerpo de la corrupción durante su ida y vuelta hasta el próximo año.Veladoras: la llama simboliza la luz, la fe y la esperanza, guiando a las almas hacia sus antiguos lugares e iluminando su regreso a casa.Copal e incienso: usados desde tiempos indígenas como ofrenda a los dioses, limpian el espacio de malos espíritus, asegurando un paso seguro del alma.Flores: decoran y aromatizan el altar durante la estancia del alma; el alhelí y la nube simbolizan pureza y ternura, acompañando especialmente a los niños.Pan de muerto: uno de los elementos más importantes, representa el cariño y la hermandad hacia los seres queridos que han fallecido.Papel picado: colorido y alegre, representa el aire, uno de los cuatro elementos esenciales en cualquier ofrenda.Retrato: muestra a la persona o personas a quienes se dedica la ofrenda, recordándolas y honrándolas.Con información de SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP