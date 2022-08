5 cosas que tu hogar no necesita

Hay algunas cosas que tienden a hacer que nuestros espacios del hogar se vean más desordenados de lo que realmente son. Y nos referimos a aquellos objetos específicos de decoración de interior que se promocionan como "imprescindibles", cuando en realidad estos objetos no son muy prácticos o funcionales y nos damos cuenta de que en realidad no los necesitamos. Algunos pueden ser muy bonitos, pero solo ocupan espacio.

Lee también: Métodos para purificar tu espacio

Si tu hogar tiene alguna de estas cosas, no significa que debas deshacerte de ellas de inmediato. Si las amas, ¡Consérvalas! Después de todo, tu hogar debe verse como tú quieres que se vea.

Pero si te has estado aferrando a los muebles que no te gustan, apilando cojines en tu cama y viviendo con algo que odias, pero has sentido que tenías que conservarlos porque eso es lo que hacen los demás, es la señal de hacerlos a un lado ahora mismo.

Te podría interesar: Hábitos para mantener una casa ordenada

1. Muchos cojines

Ya sea una montaña de almohadas en tu cama o una pila de cojines en tu sofá, ¿alguien realmente necesita tantos? Un par de cojines adicionales hacen que los asientos sean más cómodos, pero todos sabemos que el montón de almohadas suelen caerse al suelo cuando llega el momento de meterse en la cama. Lo ideal es solo elegir dos o tres cojines y deshacerte del resto.

UNSPLASH/Micheile Dot

2. Una silla de dormitorio

No me dejarán mentir, nadie se sienta en esta silla, solo termina siendo un lugar para tirar ropa. Si tienes una silla en tu dormitorio, y notas que se convierte en un basurero para todo, mueve esa silla fuera del dormitorio y deberías colocarla en otra habitación donde realmente se usará.

UNSPLASH/Sonnie Hiles

3. Muebles en tendencia

Es costoso seguir las tendencias que pasarán de moda en un abrir y cerrar de ojos. Es mejor agregar decoraciones a una habitación con muebles no tan costosos que se reemplazan fácilmente en lugar de muebles caros. Reconsidera gastar mucho dinero en algo que se verá fuera de lugar en un par de años.

UNSPLASH/Space Joy

4. Flores frescas

Las flores frescas son bonitas y hacen que el lugar se vea lindo, pero mantenerlas o comprar nuevas cada cierto tiempo es caro, mueren y debes reemplazarlas cada dos semanas. Solución: plantas. Obtienes mucho más al decorar su hogar con plantas de interior.

Algunas plantas en macetas cuidadosamente colocadas se ven hermosas. Si te encanta el aspecto de las flores delicadas, prueba el eucalipto para obtener exhibiciones florales más duraderas.

UNSPLASH/Leonardo wong

5. Muebles de pasillo

Tener un banco en la entrada, un perchero, un zapatero y ganchos para llaves ocupan mucho espacio en su pasillo y ¿realmente se utilizan todos? La mayoría de los muebles de entrada son innecesarios. Solo considera comprarlos si realmente los necesitas.

UNSPLASH/SpaceJoy

No te pierdas: Usos cotidianos del eucalipto para tu hogar

AD