Nike lanza los Air Jordan “Somos Eternos” por Día de Muertos: Costos y dónde conseguirlos

Con motivo del Día de Muertos 2025, Jordan Brand presenta su primera colección completa dedicada a esta festividad mexicana: “Somos Eternos”. Esta cápsula rinde homenaje a la memoria, la vida y la conexión entre generaciones a través de sneakers, apparel y un diseño que fusiona tradición y estilo urbano.

Diseño y simbolismo de la colección

La línea incluye tres modelos de sneakers:

Air Jordan 1 Low SE “Somos Eternos”: Con una base en tonos crema y detalles en azul turquesa y rosa pastel, este modelo presenta una lengüeta con un gráfico de sol sonriente en relieve, un Swoosh perforado que revela una textura moteada en tonos marrón y negro, y agujetas rosas que contrastan con la base del calzado. El empaque especial incluye la frase “Somos Eternos” en tipografía artesanal dorada y una calcomanía en forma de vela, símbolo icónico de la festividad.

Air Jordan 4 SE “Somos Eternos”: Este modelo destaca por sus acabados en hueso, cobre y dorado que evocan la luz de las velas sobre los altares tradicionales. La textura erosionada simboliza el paso del tiempo, mientras que un dije especial acompaña al par, como un amuleto que recuerda la tradición de portar recuerdos que trascienden generaciones.

Jordan Session SE “Somos Eternos”: Con una combinación de piel natural y gamuza, este modelo evoca la tierra y la fragilidad del cuerpo, mientras que los acabados reflectantes simbolizan el resplandor que guía a las almas en su regreso. La entresuela, inspirada en la erosión del tiempo, parece haber sido tocada por el paso de los años.

Además de los sneakers, la colección incluye una línea de apparel conmemorativa que amplifica el mensaje: playeras de algodón, una playera estilo jersey en dos colores, sudaderas y una gorra. Cada prenda presenta gráficos inspirados en los elementos tradicionales del Día de Muertos, como calaveras, flores y velas, que representan el ciclo de la existencia.

Costos y dónde adquirir la colección “Somos Eternos”

Los Air Jordan 4 SE “Somos Eternos” se podrán adquirir de manera exclusiva a través de SNKRS Web, Jordan World of Flight y algunas tiendas seleccionadas en México. Por su parte, los Air Jordan 1 Low SE “Somos Eternos”, los Jordan Session SE “Somos Eternos” y las prendas de la colección estarán disponibles a partir del 16 de octubre en Nike.com, Jordan World of Flight, Invictus y tiendas Nike seleccionadas. El lanzamiento internacional está previsto para el 18 de octubre de 2025.

Aunque aún no se han confirmado los precios oficiales, se estima que los Air Jordan 1 Low SE “Somos Eternos” rondarán los 145 dólares, los Air Jordan 4 SE “Somos Eternos” aproximadamente 230 dólares, y los Jordan Session SE “Somos Eternos” cerca de 105 dólares.

