¿Cómo quitar el mal olor de los zapatos de manera natural?

Aunque es bastante común y normal hasta cierto punto, el mal olor en el calzado es un problema vergonzoso e incómodo que afecta a miles de personas en el mundo.

Ya sea por un problema de salud, humedad, largas jornadas con los zapatos puestos o cualquier otra razón, la mayoría de las personas se siente incómoda y molesta al detectar mal olor en su calzado.

Sin embargo, resolver este problema es más fácil de lo que crees, ya que existen muchas alternativas naturales, sencillas y económicas que te ayudarán a deshacerte del mal olor y recuperar por completo el bienestar de tus zapatos.

¿Cómo eliminar de forma permanente el mal olor en los zapatos?

Marcas de calzado como Nike y Panam han compartido algunos consejos prácticos para eliminar por completo el mal olor del calzado, de forma rápida, sencilla y accesible.

Es importante mencionar que, par a evitar olores incómodos en tu calzado de forma consecutiva o diaria, debes tener una higiene diaria de tus pies para que estos consejos puedan lograr con éxito su objetivo.

Además, por otro lado, evita usar tus zapatos todos los días, opta por ventilarlos al menos 24 horas antes de volver a usarlos.

La siguiente lista de elementos es para eliminar el mal olor rápidamente, así como para los olores fuertes que son difíciles de quitar.

Bicarbonato de sodio: Mezclar un cuarto de taza de bicarbonato de sodio, un cuarto de taza de polvo de hornear y media taza de harina fina de maíz. Coloca la mezcla en un calcetín de algodón y mételo en el zapato, dejándolo actuar durante toda la noche.

Jabón en barra: Introduce una barra de jabón en cada zapato, durante toda la noche, esto ayudará a destruir las bacterias y el olor que producen.

Hojas de té secas: Colocar hojas de té secas dentro de los zapatos durante la noche esto ayuda a absorber la humedad y neutralizar los olores.

Hierbas aromáticas: Colocar hierbas aromáticas como lavanda, menta, romero o salvia dentro de los zapatos.

Pieles de cítricos: Introduce cáscaras de limón, naranja o mandarina dentro de los zapatos durante toda la noche.

Aceites esenciales: Aplica unas gotas de aceite esencial de árbol de té, clavo o madera de cedro en las plantillas de los zapatos. Estos aceites tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas. Puedes hacerlo dos veces por semana.

Exposición al sol: Coloca los zapatos al sol durante unas horas para que se sequen completamente. El sol ayuda a eliminar la humedad y tiene propiedades desinfectantes. Saca las plantillas para que se sequen por separado.

